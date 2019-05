FRIGERIO EVITÓ JUGARSE POR UN TRIUNFO DE BENEDETTI

“Todos los resultados se pueden revertir”, fue la medida respuesta que dio el jefe de Cambiemos cuando se lo consultó por la posibilidad de que Benedetti se pueda imponer a Bordet en junio.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio evitó este martes jugarse por un pronóstico favorable para Cambiemos en las elecciones provinciales del 9 de junio en Entre Ríos. Evitó vaticinar un triunfo y prefirió hablar de una “enorme posibilidad” de “mejorar significativamente la actuación que tuvimos en las PASO”.

Tras presentar el obra del Metrobus en Paraná, acompañado por el intendente Sergio Varisco, y con el candidato a gobernador Atilio Benedetti a su lado, Frigerio fue consultado por la prensa local sobre las posibilidades que observa para que Cambiemos pueda descontar los 25 puntos de diferencia que obtuvo el gobernador Gustavo Bordet en las PASO del 14 de abril.

“Todos los resultados se pueden revertir; en la política hay muchos ejemplos, ahora hace poco en el fútbol vimos que partidos que estaban prácticamente resueltos terminaron no siendo así”, fue la primera reacción del jefe de Cambiemos en Entre Ríos ante la consulta.

Luego agregó: “Hay que estar más cerca de los vecinos, explicar más lo que queremos hacer por Entre Ríos. Las PASO siempre son particulares; en muchos lugares se dirimían cuestiones municipales, departamentales. Ahora es el momento de la verdad en la general y tenemos una enorme posibilidad de mejorar significativamente la actuación que tuvimos en las PASO”.

UCR

Donde sí se atrevió a dar pronósticos fue sobre la continuidad de Cambiemos, amenazada por las críticas que crecen desde la UCR.

Para Frigerio “sin ninguna duda” la Convención nacional de radicalismo convocada para el 27 de mayo “ratificará” el acuerdo con el PRO que se dio por primera vez hace cuatro años, en la Convención que sesionó en Gualeguaychú.

“Por lo que vengo charlando con todos los dirigentes radicales es que se ratificará Cambiemos sin ninguna duda. Cambiemos se ha venido fortaleciendo en estos cuatro años de vida que tiene”, sostuvo.

Córdoba

Frigerio buscó restarle peso nacional a la dura derrota de Cambiemos en las elecciones del domingo pasado en Córdoba, provincia en la que en 2015 Mauricio Macri se impuso por más del 70%.

“Coincido con el gobernador Schiaretti, en cuanto a que es una elección eminentemente provincial y la lectura deber ser provincial”, dijo Frigerio.

Evitó el ministro responder las crítica de Elisa Carrió sobre su rol en el proceso electoral cordobés: “Pregúntenle a ella, yo trabajo en gran medida dialogando con los que o piensan como nosotros, ese es mi trabajo como ministro del Interior”, dijo.

“Lamentablemente los dirigentes de cambiemos de Córdoba no se pudieron poner de acuerdo y Cambiemos no participó como tal en la campaña. Hubo dos expresiones y nosotros decidimos desde el Poder Ejecutivo nacional, en consecuencia, no participar”, agregó.

Crisis

“Somos conscientes del momento difícil que está atravesando la gente y estamos trabajando para aliviar la situación. El Presidente ha presentado medias de alivio hace unas semanas, estamos también pensando en otras medidas para anunciar en los próximos días que van a beneficiar a distintos sectores de la actividad económica de la Argentina”, adelantó.

“Tenemos que ser persistentes, porque estamos resolviendo de base problemas que llevan muchísimo tiempo. La inflación, por ejemplo, nos acompaña hace más de 70 años; el promedio de inflación anual de los últimos 70 años en Argentina es del 62,5% sin contar los picos de las hiperinflaciones. Son problemas de vieja data que por primera vez estamos resolviendo a partir de aplicar recetas distintas”, afirmó Frigerio. (paginapolitica)

