ESTAFA O FRAUDE?

En el documento final del 1er Encuentro de la Militancia Radical de Entre Ríos, el 28 de julio de 2018, decíamos que “El Radicalismo atraviesa la crisis más severa de su historia, de sus luchas democráticas.

La U.C.R. está llamada a ser la herramienta del pueblo Argentino, instrumento de transformación de nuestra sociedad, en la más socialmente justa, más libre e igualitaria.- En Gualeguaychú en 2015, el Radicalismo tomó una decisión que no fue el resultado de un proceso de debate amplio y generalizado en el Partido, sin medir la magnitud del costo político a pagar”.- Hoy lo ratificamos.

Pero nunca se nos pasó por la cabeza que ese costo sería tan alto como el que vemos en nuestros días.

En los días previos a la oficialización de listas se produjo un “desfiladero” de dirigentes radicales por la oficina del mismísimo Ministro del Interior de Macri, Rogelio Frigerio.- Era él, en persona, quien digitaba las listas de nuestra U.C.R.

Apretó a los intendentes diciendo que si pegaban con otro candidato que no fuera el “oficial” no podían pegar con los demás, se subieron y bajaron candidaturas a dedo (un dedo del Pro) y con el aval de la dirigencia del radicalismo que hoy integra la mal llamada “lista de consenso”.- A la otra lista que pretendió oficializar para Gobernador, Vice, Diputados y Senadores provinciales, le cambiaban las normas y exigencias casi a diario, para que no pueda oficializar.- El Tribunal Electoral de Cambiemos terminó bajándola….- Tuvo que recurrir a la Justicia.

La representación radical que vamos a tener en la Legislatura va a ser ampliamente menor a la que tenemos hoy, en beneficio del crecimiento del Pro.

Vergonzoso, lamentable, triste…

En estos momentos de tristeza, los radicales recordamos a Raúl Alfonsín cuando sostenía que “los Conservadores detestan la Democracia”, y vemos en carne propia, como destruyen sus pilares básicos, los partidos políticos, y hoy nos tocó al Radicalismo, nos están destruyendo…

Pero hay una militancia terca, porfiada, tenaz que evitará su destrucción total, porque si quedan cenizas, como el ave fénix, resurgirá…. de la mano de lucha de la militancia, el MOVIMIENTO NACIONAL de la MILITANCIA RADICAL.

Decimos con la JR que “no tenemos que esperar los resultados electorales para ver que HOY NO GANÓ NADIE. PERDIÓ LA DEMOCRACIA, PIERDE EL RADICALISMO, Y EN DEFINITIVA, PERDIÓ LA CIUDADANÍA ENTRERRIANA”.

Villaguay, marzo 3 de 2019.

MOVIMIENTO NACIONAL DE LA MILITANCIA RADICAL

Mesa Provincial ENTRE RIOS: GONZALO GAGGINO – SERGIO DEZORZI – MARIO RAMOS – LUIS ALONSO – NEREA AHIBE – FELIPE MARTINEZ – NICOLAS ZABALA – LEANDRO NOIR – GLORIA ROCHA – JOSE LUIS ZUFIAURRE – EUGENIO SAMPAYO – MARIANO CORDERO GODOY – ESMERALDA ZUFIAURRE – NAZARENO FIOROTTO – ALFREDO MAFFIOLY

Adhieren: Carbó Alejandro, Larrechart Luis, Benitez Esteban, Tournoud Gustavo, Salvador Diego (JR), Arlettaz Manuel (JR), Zufiaurre Sol (JR), Alba Mauricio (JR), Romero Corina, Corvalan Adriana, Sambrana Máximo, Sguerzo Agustin (JR), Carlos Bentancour, siguen las firmas.

