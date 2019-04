ENCUESTA EN ENTRE RÍOS: EL ESCENARIO ENTRERRIANO, SEGÚN FARA Y AURELIO

Los dos consultores trabajan en territorio provincial para los principales frentes. Impresiones y números sobre lo que pueda ocurrir el domingo en la provincia y Paraná.

De la Redacción de Página Política Las elecciones en Entre Ríos, en rigor las PASO, transitan la recta final. Los frentes mayoritarios muestran expectativas, pero en tono moderado. De hecho en ambas tribus no hubo encuestas que se difundieran masivamente en todo este tiempo.

Dos encuestadoras nacionales, que trabajan para el PJ y Cambiemos, dieron algunos indicios de lo que puede suceder el domingo.

La consultora Aresco, de Julio Aurelio, ha realizado trabajos para el oficialismo. En el último trabajo Gustavo Bordet se impone ante Atilio Benedetti. Según los números a los que tuvo acceso Página Política el Gobernador se impondría el domingo con 43,7, seguido del radical con 34,4% de los votos. 1,5 y 1,3 puntos para los candidatos Lino Sapetti y Tania Acebal, respectivamente.

En tercer lugar se ubica la propuesta de la izquierda con el binomio Luis Meiners y Laura Naput con el 2,4 por encima de los socialistas Néstor López y Santiago Reggiardo, con 2 puntos. Debajo se encuentran Carlos Barzola y Natalia Noacco con 1,7.

Otra encuesta cerrada el martes que maneja el oficialismo de Paraná y a la que tuvo acceso este medio afirma que Adán Bahl obtiene una intención de voto del 33.3%, mientras que Sergio Varisco 23. Emanuel Gainza suma 13.3 y Marcelo Haddad 3 puntos y más atrás el otro precandidato peronista, Fernando Sibulofsky, con 2,1.

En la categoría gobernador, Bordet tiene una intención de voto de 52,4% y Benedetti 26,1. Ese trabajo registra otros elementos. Si las elecciones nacionales hubiesen sido ayer, en la capital provincial Mauricio Macri se impondría ante Cristina Kirchner por centésimas. 33.7 a 33,9. A Roberto Lavagna lo hubiese votado el19.5%, según la encuesta.

Final abierto

Carlos Fara, cuya consultora lleva su nombre, trabaja para el radicalismo y Cambiemos. En una entrevista en el programa Esto que se dice, que se emite por Radio Costa Paraná, dio un pantallazo del escenario de cara al domingo.

El consultor analizó las últimas cuatro elecciones provinciales en las que “ganaron los oficialismos” y aseguró que eran “resultados esperables”. No obstante dijo que “del otro lado se están dando porcentajes que hace cuatro años atrás, lo cual habla del voto conservador en los distritos y de la sociedad que encuentra alguna satisfacción con el gobierno local sin necesitar tomar parámetros que estén por fuera de los provincial”.

Fara evitó hablar de porcentajes y prefirió “hablar más del escenario que de cuestiones numéricas”.

“Lo que veo es un escenario abierto en la provincia, teniendo en cuenta que Entre Ríos tiene un comportamiento bastante particular, donde en 2015 hubo un empate técnico entre (Daniel) Scioli y (Mauricio) Macri en la primera vuelta y luego se dio el triunfo de Cambiemos. El más amplio a nivel nacional”, evaluó.

Y agregó: “Va a ser una elección muy disputada en lo provincial y en Paraná será más competitivo porque las dos primeras fuerzas, si bien tienen competencia interna, los resultados están a la vista”. Dio por sentado que Adán Bahl se impondrá en el peronismo y Sergio Varisco en Cambiemos.

Enseguida, sostuvo que “las posibilidades que el Intendente Varisco pueda ser reelegido son importantes”. A esa tesis llegó con el argumento que “la gente está mirando poco la cuestión nacional, porque queda lejos, y por otro lado este escenario está aislado como ocurrió en otros distritos”.

Fara confirmó un dato que en el oficialismo también comparten: “Macri tiene en Entre Ríos una imagen superior a la media nacional, lo que implica que Cambiemos, como marca, tiene un buen hándicap. Va a ser una elección reñida”, insistió.

El consultor vio una obviedad que Benedetti y Emanuel Gainza se hayan mostrado con María Eugenia Vidal. “Su imagen es un activo que Cambiemos no deja de utilizar. Tiene muy buena imagen”, apuntó.

Consultado por la trasportación de la buena imagen a los votos, Fara explicó: “La buena imagen es una condición importante pero no suficiente. En más de una situación uno se ha encontrado con buenas imágenes que no necesariamente se haya convertido ese capital en votos. Ahí aparece una brecha de liderazgo. Cuando uno convierte la buena imagen en votos es un líder. No es lo mismo que presentarse ante la sociedad como una persona con prestigio, sino que tiene que demostrar que conduce”.

