“EN UNA GESTIÓN DE GOBIERNO LO IMPORTANTE SON LAS PERSONAS”, AFIRMÓ BORDET

“Las obras no son nada si no están destinadas a las personas. Los gobernantes debemos rendir cuenta a la sociedad, no a los grandes organismos internacionales de crédito”, sostuvo el gobernador Gustavo Bordet al inaugurar la tercera costanera en la ciudad de Gualeguaychú.

Camino de la Costa se denomina a la tercera costanera de Gualeguaychú, que fue inaugurada este jueves por el gobernador Gustavo Bordet, donde también recorrió el Centro de Monitoreo en la jefatura departamental de Policía y entregó aportes a municipios, instituciones, deportistas y emprendedores por unos 5 millones de pesos.

Junto al intendente de Gualeguaychú, Esteban Martín Piaggio, el primer mandatario entrerriano llegó a esa ciudad para inaugurar dicha obra que demandó una inversión de alrededor de de 25 millones de pesos, realizada con fondos provinciales y municipales. La zona será vial y peatonal.

“Estas obras las venimos desarrollando fruto de una planificación y de un trabajo ordenado. Y no es que nos sobran recursos, al contrario, siempre nos está faltando, pero cuando se trabaja organizadamente, con presupuestos que son creíbles, y cuando se planifica, las obras salen”, afirmó el gobernador.

Luego añadió: “No abono esa teoría de algunos dirigentes de que hay que sufrir ahora, de que hay que estar mal para estar mejor en el futuro. Claramente no es así. Se puede estar bien ahora y con calidad de vida. Lo que hay que hacer es trabajar, tener equipo, vocación de servicio y, fundamentalmente, pensar en el otro. Porque todas estas obras no son nada si no están destinadas a las personas, y en una gestión de gobierno lo importante son las personas.

“Las amas de casa, el trabajador que se levanta todos los días y el sueldo no le alcanza porque la inflación le licua la mayor parte del salario. Esa es la sociedad a la que los gobernantes debemos rendir cuenta, no a los grandes organismos internacionales de crédito”.

Bordet expresó: “En este camino estaremos trabajando y pensamos la construcción futura de Gualeguaychú y la provincia de Entre Ríos. Estamos a mitad de camino, nos falta la última parte, ojalá podamos estar nuevamente con más obras en Gualeguaychú”.

El mandatario señaló que “estar hoy en Gualeguaychú, en este hermoso lugar rodeado de naturaleza, es de mucha alegría, porque estar inaugurando este Camino de la Costa significa coronar un esfuerzo que desarrollamos durante mucho tiempo con el intendente Martín Piaggio”.

Recordó que “la primera vez que Martín me habló de este proyecto yo estaba en Casa de Gobierno, en Paraná, y la verdad que no lo entendí, porque como todos los proyectos cuando a alguien se lo cuentan atrás de un escritorio tiene que tener mucha imaginación para darse cuenta en qué consiste. Pero yo fui intendente y considero son ellos los que definen y deciden cuáles son las obras que su ciudad necesita. Nosotros en carácter de gobierno provincial tenemos que conseguir, como en este caso, el cofinanciamiento, buscar a veces financiamiento de algún organismo externo que pueda realizar las obras. En este caso convinimos realizar la obra”.

Agregó que “vine aquí y la estuvimos recorriendo cuando la obra estaba al 40 por ciento y sorprendió ver cómo se transformaba toda esta zona; ahí uno toma cuenta de la gran dimensión y de la importancia que tiene una obra, más allá de las fuentes de trabajo que genera para las familias, las cooperativas. Vi la muy buena calidad del trabajo que estaban aplicando, cómo cambia las condiciones, por un lado para el barrio, para las familias que viven en esta zona que es muy turística, pero también para todos los vecinos de la ciudad, porque es una obra que la aprovechan todos; la obra la disfruta la gente que todos los días transita y vive en Gualeguaychú”.

Sin embargo, hizo notar que cuando uno está en construcción, por ahí hay gente que desprevenidamente dice `para qué hacen esto si en vez de esto se pueden hacer viviendas`. Yo creo que hay que hacer viviendas, que de hecho las estamos haciendo, pero también hay que hacer estas obras, porque, tienen esta cuota de mejorar las condiciones de vida pero también brindan oportunidad a muchos vecinos que no pueden irse de vacaciones a otro lugar y se le puede dar vacaciones en su ciudad, de muy buena calidad, y eso significa integrar una ciudad”, expresó Bordet.

Sostuvo que estas obras “nos hacen bien como ciudad, como entrerrianos, y nos obligan a seguir pensando en otras obras, que hemos definido al principio de gestión. Algunas que ya comenzaron, como la de desagües pluviales, de sistematización de la cuenca oeste, muy necesaria para evitar el colapso cuando llueve mucho, y otras de infraestructura general como la circunvalación a Gualeguaychú para unir los tres accesos. Es una obra que ya tenemos el financiamiento asegurado a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Regional que estaremos llamando a licitación en los próximos días”, anunció el mandatario.

Dijo finalmente que, junto con el diputado Bahillo y el intendente Piaggio, asumieron el compromiso de que “al terminar los trabajos que estamos haciendo sobre la ruta 20 que se está repavimentando, continuaremos desde el Acceso Norte hasta la entrada de Gualeguaychú con la repavimentación de la misma vía”.

Generando puentes

El intendente Martín Piaggio, pidió al comienzo de su discurso un aplauso para los vecinos que “durante mucho tiempo, y con el anhelo de progresar y avanzar, fueron generando los puentes, los caminos para que a través del diálogo se pudiera avanzar en esta obra tan linda”.

Destacó también el haberse concretado gracias al “cooperativismo, a las manos cooperativas que llevaron adelante un trabajo muy honroso y digno. Es una obra que al comienzo tenía una magnitud importante, una primera propuesta se inició después de las inundaciones y a medida que fue pasando el tiempo el proyecto fue creciendo en expectativas, porque uno tiene el anhelo de que dentro de ese espacio público sucedan más cosas que la mejora de un camino porque es donde vive nuestra familia, donde se integra nuestra comunidad. El espacio público iguala, genera oportunidades de vida, por eso tiene que ser de calidad”.

Mencionó que “el arranque de la obra fue a partir de la caída del puente y que rápidamente el gobernador, el ministro Benedetto, la titular de Vialidad, escucharon la urgencia de lo que significaba. Y rápidamente tomó impulso esta gran obra”.

“Acá hay un enorme trabajo compartido entre la Administración Provincial y el gobierno municipal poniendo muchos recursos en lo que para nosotros es la discusión de los contenidos que tiene nuestra ciudad. Queremos una ciudad verde, integrada, que iguala, que sea turística durante todo el año”, concluyó el intendente de Gualeguaychú.

La obra contempló la colocación de pavimento articulado, veredas, bici sendas, bancos, mesas, aparatos de gimnasia, limpieza general y mejora de los espacios frente al río, cartelería vial, recuperación de especies arbóreas y trabajos de puesta a nivel de las zonas más bajas del camino. Además, se encaró la iluminación en el marco del convenio Mi ciudad Led con Enersa.

Además, Bordet visitó el centro de monitoreo, ubicado en la departamental de Gualeguaychú, donde la policía tiene acceso al control de seguridad de 17 cámaras, instaladas por el municipio en diferentes puntos de la ciudad. Para que dicho centro pueda funcionar, el Ministerio de Gobierno aportó equipamiento informático y de alta tecnología, consistente en un Servidor tipo NAS; un UPS on line 3kva y un Centro de comando.

También estuvieron presentes el viceintendente Jorge Maradey; el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto; los secretarios General de la Gobernación, Edgardo Kueider, y de Planeamiento, Marcelo Richard; la directora de Vialidad provincial, Alicia Benítez; la presidente del Consejo General de Educación, Marta Landó; los diputados nacionales Julio Solanas y Juan José Bahillo; y los provinciales, Raúl Riganti y Leticia Angerosa; el intendente de Aldea San Antonio, Leonardo Silva; funcionarios provinciales y municipales; concejales; miembros de la comisión vecinal y de instituciones que recibieron aportes.

Aportes

Durante la visita, el gobernador entregó aportes a varios municipios: 500.000 pesos a Gualeguaychú, 564.000 pesos al municipio de San Antonio; y 500.000 pesos al de Carbó. Además, el club Racing recibió 150.000 pesos, y 350.000 el Club de Pescadores. En tanto, la Asociación de Bomberos Voluntario de Urdinarrain obtuvo 250.000 pesos; el deportista Alejandro David recibió 97.000 pesos para participar del mundial de duatlón, y Juana Boari 80.000 para una competencia en Estados Unidos, entre otros deportistas.

Se le otorgó también a la Organización Musicante 120.000 pesos, a Carpinchos Rugby Club 40.000 pesos, y aportes a los proyectos de equipo de estudiantes Programa Elegimos Participar, de Cine en la escuela. Asimismo, se entregó dispenseres en el marco del programa Elegimos participar; y aportes para adquirir una máquina de coser a una comparsa de Carbó. Al proyecto Moverme de Irasusta se le otorgó aportes 2.800.000 pesos. (dgip)

