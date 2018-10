EN ENTRE RÍOS HAY 69 PARTIDOS POLÍTICOS RECONOCIDOS POR LA JUSTICIA ELECTORAL PROVINCIAL

En la provincia hay 69 partidos políticos que fueron reconocidos por la Justicia Electoral Provincial. La información está actualizada al 4 de octubre de 2018. De los 69, 13 son de distrito, es decir que pueden participar de elecciones nacionales, con candidatos a diputados y senadores para ocupar una banca en el Congreso Nacional.

A estos hay que sumarle dos partidos netamente provinciales, que pueden presentar desde candidato a gobernador hasta concejales.

Los otros 54 partidos son vecinales, es decir que solo pueden presentar candidatos a intendente y concejales.

Lo llamativo es la proliferación de partidos vecinales, que de concretar candidaturas en cada distrito, harán un nutrido cuarto oscuro para abril del año que viene cuando se realizarían las primarias. Por tanto, si el gobernador, Gustavo Bordet, decide desdoblar las elecciones, faltarán seis meses para las Paso 2019.

De los 13 partidos nacionales, muchos ya están agrupados en Frentes electorales: Somos Entre Ríos une a Frente Entrerriano Federal, Frente Grande, Movimiento por Todos y Partido Justicialista. Cambiemos junta a la Unión Cívica Radical, PRO (Propuesta Republicana), Partido Fe, GEN, Movimiento Social Entrerriano, Unión por la Libertad. La Nueva Izquierda (MST) el Partido Socialista y Unión Popular no están actualmente en ningún frente, de hecho, en las legislativas de 2017 los dos primeros fueron solos y el último no participó. Unión Popular fue el sello que le permitió en 2015 ir por fuera del PJ al ex intendente de Villaguay Adrián Fuertes y armar el Frente Renovador en Entre Ríos.

A estas estructuras hay que sumarle dos partidos provinciales que son los únicos que hasta hoy pueden presentar candidatos en todos los cargos. La Confederación Vecinalista Entre Ríos y el Partido Comunista de Entre Ríos. Estos dos sellos cobran relevancia ya que hay sectores en el PJ y la UCR que no quieren ir a perder la interna y prefieren tener chances de obtener alguna banca en la legislatura provincial.

El resto, 54 partidos en total, solo podrán competir por candidaturas a intendentes y concejales.

Uno por uno

Distrito

* Frente Entrerriano Federal para el trabajo, la producción y la Justicia Social

* Frente Grande

* G.E.N.

* Movimiento por Todos

* Movimiento Social Entrerriano

* Nueva Izquierda

* Partido Fe

* Partido Justicialista

* Partido Socialista

* PRO – Propuesta Republicana

* Unión Cívica Radical

* Unión Popular

* Unión por la Libertad

Provincial

* Confederación Vecinalista Entre Ríos- (Movimiento Identidad en Acción, Movimiento Unión Vecinal Independiente y Unión Vecinal San Benito

* Partido Comunista de los Entrerrianos

Municipal

Paraná

* Movimiento Frente Militante (Paraná Ciudad)

* Políticas para la República (Paraná Ciudad)

* Proyecto Paraná (Paraná Ciudad)

* Unidos por el Futuro (Paraná Ciudad)

* Unión por Entre Ríos (Paraná Ciudad)

* Encuentro Por San Benito (San Benito)

* Unión Vecinal Oro Verde (Oro Verde)

* Unión Vecinal Cerrito (Cerrito)

* Unión Vecinal E.R.A (Educación, Respeto y Acción) (Hernandarias)

* Movimiento de Interacción Vecinal (Crespo)

* Proyecto Ciudad de Todos (Crespo)

La Paz

* Compromiso Paceño (La Paz)

* Crecer (La Paz)

* Partido para la Gente (La Paz)

* Juntos por Santa Elena (Santa Elena)

Diamante

* Agrupación Vecinal Diamantina (Diamante)

* Nuevo Espacio Ramirense (General Ramírez)

* Unión Vecinal Ramirez (General Ramírez)

* Unión Vecinal (Villa Lib. General San Martín)

* Movimiento Unificador Participación y Progreso (Aldea Valle María)

Victoria

* Partido Vecinal Victoria (Victoria)

Nogoyá

* Junta Vecinal Aranguren (Aranguren)

* Unión por el Cambio Luquense (Lucas González)

Tala

* Unión Vecinal Talense (Rosario del Tala)

* Unión Vecinal Maciá (Maciá)

Uruguay

* Agrupación Vecinalista Uruguay para Todos (Concepción del Uruguay)

* Encuentro por la Democracia y la Equidad (Concepción del Uruguay)

* Frente Cívico Renacer Uruguayense (Concepción del Uruguay)

* Unión Vecinal Caseros (Caseros)

* Vecinos para el Futuro de Herrera (Herrera)

* Unión Vecinal Pronunciamiento (Pronunciamiento)

Gualeguaychú

* Nuevo Espacio Gualeguaychú (Gualeguaychú)

* Todos por Gualeguaychú (Gualeguaychú)

* Frente para Todos por Urdinarrain (Urdinarrain)

* Intransigencia Popular de Urdinarrain (Urdinarrain)

* Nueva Generación (Pueblo Gral. Belgrano)

Islas del Ibicuy

* Unión Vecinal de Villa Paranacito (Villa Paranacito)

Villaguay

* Partido Nuevo Espacio Villaguay (Colonia Adivinos)

Concordia

* Partido Municipal Concordiense (Concordia)

* Unión Vecinal de Colonia Ayuí (Colonia Ayuí)

* Movimiento de Participación Ciudadana (Los Charrúas)

* Fuerza Vecinal de Estancia Grande (Estancia Grande)

Colón

* Movimiento Popular Unido (Colón)

* Unión Vecinal Colonense (Colón)

* Cambio Sanjosesino (San José)

* Movimiento Político y Social 2 de Julio (San José)

* Partido Nuevo Espacio San José (San José)

* Unión Vecinal San José (San José)

* Unión Vecinal Villa Elisa (Villa Elisa)

Federación

* Unión por el Futuro de Santa Ana (Santa Ana)

* Encuentro por Villa del Rosario (Villa del Rosario)

* Partido Vecinalista Todos por los Conquistadores (Los Conquistadores)

San Salvador

* Agrupación General Campos Somos Todos (General Campos)

* Unión Vecinal General Campos (General Campos)

