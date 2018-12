EN EL PROGRAMA BUENAS NOCHES: BORDET: “ESTAMOS CERRANDO UN BUEN AÑO, HEMOS LOGRADO ORDENAR LAS CUENTAS”

El Gobernador de la provincia, Gustavo Bordet indicó a Elonce TV que “a veces un período de cuatro años no resulta suficiente para llevar adelante un plan de gobierno, pero ocho años es un plazo más que razonable”.

Bordet visitó el programa Buenas Noches e hizo un balance de gestión, al cumplir los tres años de haber asumido. Manifestó su compromiso de “seguir trabajando fuertemente para desarrollar más programas que tenemos pendientes y redoblaremos el esfuerzo. Cuando uno ve que termina una obra, que concluye un proyecto, automáticamente comienza el desafío de renovar nuevos proyectos, otras obras y esta es una constante. Nunca estamos satisfechos del todo siempre nos queda el sabor de buscar alcanzar algo más, aspirar a dar algo más todos los días”.

“A pesar de la situación macroeconómica que vive el país, Entre Ríos no es ajena a esta situación, pero también es cierto que hay varias variables que en la provincia se han mantenido, hemos trabajado mucho para poder sostenerlas, ha habido una interacción constante con nuestros sectores productivos, para el sostenimiento del empleo que nos preocupa y mucho ya que es un flagelo realmente. Además las economías regionales están activas”, indicó.

Desde lo público, Bordet manifestó que la provincia se encuentra “cerrando un año bueno, ordenado; no nec

esitamos recurrir a endeudamento, nos hemos arreglado con nuestros fondos, hemos ordenado nuestras cuentas públicas. Ordenar las cuentas públicas nos posibilita hacer obras públicas, a partir de ahí pudimos retomar obras, como por ejemplo la del hospital de Gualeguaychú que el gobierno nacional que tenía a su cargo el financiamiento, se retiró, nos hicimos cargo, se trata de 300 millones de pesos, había que terminarlo al hospital y la obra está en marcha”.

En relación a las viviendas sociales, Bordet puntualizó: “La Nación dejó prácticamente de realizarlas, lanzamos un programa propio. El IAPV hacia 20 años que no construía viviendas con fondos provinciales. Hoy tenemos 1000 viviendas en ejecución en todo el territorio de la provincia”.

En cuanto al tema salud, recordó que “antes no se compraban ambulancias ya que las proveía el Ministerio de Salud de la Nación, lo que dejó de ocurrir. Tuvimos que comprar 20 ambulancias de alta complejidad y ahora estamos comprando 20 de mediana complejidad para traslados”.

Puso relevancia en que esto se puede hacer “porque hay ordenamiento, ya que además de poder pagar los sueldos del 1 al 5 de cada mes, de poder cumplir con nuestros compromisos, tanto con los sectores activos como pasivos, también nos posibilita cuando se trabaja con orden, el poder cumplir con obra pública, con contención socio sanitaria de la población y también en materia de producción, donde definimos claramente una política estratégica de desarrollo de la provincia en tres ejes: el primero en materia vial, que estaba muy deteriorada, había que salir a reconstruirla, no fue fácil porque hubo períodos de mucha lluvia, pero estamos trabajando fuertemente en reconstruir la red caminera; el productor lo decía, es imposible tener la producción en condiciones sin caminos en condiciones, en eso estamos”.

Puntualizó que hay un proyecto con financiamiento del BID, “para construir 20 puentes nuevos que están rotos, que son grandes colectores en una zona como Entre Ríos donde hay muchos cauces de agua”.

“El segundo pilar es el energético, necesitamos más y mejor energía. Por eso lanzamos un programa de iniciativa privada para todo el cierre norte energético (abarca La Paz, Feliciano, Federal, Federación) que es lo que nos está faltando en materia de electricidad y gas. Hay dos gasoductos troncales, uno va por la ruta 127 y el otro por la ruta 14, unimos los dos con este proyecto para tener mejor calidad energética, que abarate los costos de nuestros productores”, manifestó.

El tercer elemento, dijo “son los puertos. Tenemos dos de los ríos más caudalosos del mundo y no había ningún puerto habilitado cuando me tocó asumir. Ahora tenemos tres, Diamante, Concepción del Uruguay e Ibicuy que es un puerto de ultramar. Esto nos permite una mejora competitiva en nuestros productos de exportación de las economías regionales (pollo, arroz citrus, madera), para que puedan salir desde nuestros puertos, sin pagar de más en costos de transporte”.

Asimismo contó: “Recorro dos o tres pueblos por semana. Al conversar con los vecinos uno ve que hay una buena empatía, una sintonía, es cierto que hay problemas, pero hay que poner la cara, discutir, debatir. Me da mucha satisfacción el ida y vuelta con el vecino de cada pueblo, de cada ciudad, hay que debatir, plantar los temas con respeto, para alcanzar el entendimiento que se está dando en la provincia de Entre Ríos”.

Al ser consultado, confió que “vamos camino a la provincia que uno se imagina, falta un montón, a veces cuatro años no es el período de tiempo que uno necesita para hacer las cosas, a veces se necesita ocho, y no más de ocho, ya lo he dicho, no es bueno que un gobernador permanezca más de ocho años en el cargo”. Justificó que esto “no es conveniente para la población, y tampoco es bueno para la persona, porque se tiende a el gobernante con el Estado, pasa lo de Luis XIV, de `el Estado soy yo`. No es así, el gobernante es un servidor del Estado y estamos al servicio de los ciudadanos”.

“Hay muchos pueblos y lugares que me han conmovido, a veces pro la carencia y a veces por la calidad de su gente”, dijo y contó: “una vez recibió una carta desde una escuela de Puerto Víboras. Está cerca de Hernandarias, fui a verlos, van muchos chicos, y ver cómo trabajan los docentes, en condiciones que no eran las mejores, a uno lo conmueve, pero no alcanza con eso. Hay que hacer las obras para que se pueda estar mejor, estamos terminando la obra de refacción de la institución. Ahí viven chicos de zona rural, de lunes a viernes estudian. Este es un ejemplo pero hay muchas anécdotas más, con obras que se necesitaban imperiosamente. En Villa Paranacito, pese a tener el río al lado, la población tiene que comprar agua envasada; ahora estamos licitando una planta de agua”.

“A las juntas de gobierno las queremos transformar en comunas, para que tengan otro status jurídico que puedan desarrollarse, crecer y recibir recursos coparticipables como los municipios. Valoro mucho la población rural”, manifestó.

El gobernador es contador, en su gestión “aplica” su profesión, contó. “Me desvela, lo hago con pasión, me gusta analizar número por número. Estamos cerrando el año, desde el tema número es un buen año, pero al comienzo de la gestión, cuando los números no daban, y había que salir a pedir plata y pagar sueldos, no podía dormir pensando en cómo hacer para cumplir con nuestros activos y jubilados. Afortunadamente hoy duermo mucho más tranquilo”. Elonce.com.

