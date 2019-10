EL PERONISMO PROMETE UN “ESTADO PRESENTE”

Los candidatos a senadores nacionales Edgardo Kueider y Stefanía Cora celebraron el natalicio de Perón en un acto en Victoria, junto a la vicegobernadora electa Laura Stratta. Prometieron “un Estado Nacional presente en las comunidades a lo largo y ancho del país”.

En la sede departamental del Partido Justicialista los oradores pidieron el voto por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, “para construir una Argentina realmente federal, con oportunidades para el desarrollo integral de las personas”. Además resaltaron la necesidad de “tener un Estado Nacional presente en las comunidades a lo largo y ancho del país”.

En ese sentido, la vicegobernadora electa Laura Stratta y presidenta del PJ victoriense, contrapuso las políticas que llevó en estos años el gobierno nacional, con las que impulsó el gobierno de la provincia.

Afirmó que el gobernador Gustavo Bordet “construyó y consolidó un Estado presente, y lo hizo convencido de a quiénes tenía que defender, priorizando el presupuesto de la provincia para contener a quienes más nos necesitaban, pero también para generar herramientas que permitieran a amplios sectores de la sociedad no quedar excluidos”.

“Tenemos un conductor y un gobernador que siempre pensó en cada uno de nosotros, que defendió nuestras banderas y representó los valores en los que creemos: la solidaridad, la empatía, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”, acotó.

“Hoy Alberto nos viene a proponer recuperar ese sueño que alguna vez nos planteó Néstor, esto de poner a la Argentina de pie, con cada uno de ustedes, con los trabajadores, con las mujeres, con los niños, con los emprendedores, con las economías regionales”, manifestó la vicegobernadora electa.

Unidad

Por su parte, el candidato a senador nacional, Edgardo Kueider, habló de la “unidad” lograda en Entre Ríos, y también en la Nación, y explicó: “unidad sintetiza mucho lo que necesitamos los argentinos”.

El secretario General de la Gobernación puso de relieve que el gobernador Gustavo Bordet “ha logrado superar serias dificultades y llevar políticas públicas virtuosas en toda la provincia, haciendo especial eje en las políticas sociales, donde Laura (Stratta) ha tenido un rol fundamental”. “No por casualidad Laura va a ser la primera vicegobernadora de la provincia”, apuntó.

En esa línea, sostuvo que “el resultado de la unidad está a la vista”, en referencia a los triunfos de junio y agosto, y adelantó que “comenzamos a transitar el camino a la recuperación de la República Argentina”.

El hombre de confianza de Gustavo Bordet recordó que “octubre es un mes muy especial: es el mes en el que nació Perón, en el que se casaron Perón y Evita, tenemos el aniversario del 17 de octubre, del primer plan quinquenal, de las 20 verdades peronistas, y en especial, el 27 de octubre, homenajearemos a Néstor Kirchner con el triunfo de Alberto y de Cristina para empezar a recuperar la dignidad del pueblo y la grandeza de la Nación”.

Tejido social

En su turno Stefanía Cora, edil paranaense y segunda candidata a senadora nacional, afirmó que los últimos cuatro años “significaron un proceso de degradación social, no solo en términos salariales, no solo en términos educativos, sino en también de ruptura de ese tejido social que los peronistas tantos cuidamos, porque es la única manera que nuestros compañeros y compañeras no sufran hambre y que no sufran la exclusión”.

La candidata se comprometió “acompañar a Alberto, Cristina, Gustavo y Laura en la etapa que viene, porque sabemos que no va a ser sencilla, porque reconstruir el tejido social y desendeudar al pueblo para construir la soberanía. Va a ser un camino que va a presentar dificultades”. (paginapolitica)

