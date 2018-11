EL GOBIERNO DEBERÁ MEJORAR SU PROPUESTA SALARIAL A LOS DOCENTES LA SEMANA PRÓXIMA

Los sindicatos que nuclean a los trabajadores de la educación pública rechazaron el ofrecimiento salarial del Gobierno provincial. El fin de ciclo podría cerrar con conflicto si el Ejecutivo no mejora la propuesta económica el próximo miércoles.

Las negociaciones en la conciliación obligatoria entre los paritarios del Ejecutivo y de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y de la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) continuarán la semana próxima, a días de cerrar esa etapa de discusión en la justicia.

Hoy no se llegó a un acuerdo, ya que el Gobierno ofreció un diez por ciento (cuatro por ciento en octubre, cuatro por ciento en noviembre y dos por ciento en diciembre) y ratificó el 20 por ciento de aumento del código 029, retroactivo a octubre. Precisamente, el principal gremio del magisterio público rechazó la propuesta, “ya que no está enmarcada en lo que se votó en el Congreso, porque no recupera el poder adquisitivo por sobre los índices de inflación oficial, por lo que quedamos por debajo de lo que es el índice inflacionario oficial”, indicó a esta Agencia la secretaria adjunta de la entidad, Ana Delaloye.

En ese marco, desde Agmer solicitaron una nueva audiencia para el 28 de noviembre, donde esperan que las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) formalicen una nueva propuesta, para ser evaluada en asambleas y el Congreso, ya que el 4 de diciembre vencerá la conciliación obligatoria.

“Esperamos que la patronal haga un mayor esfuerzo y presente una propuesta salarial superadora antes del cuatro de diciembre”, dijo la docente, quien apuntó que si no hay mejores números el ciclo lectivo podría cerrar con conflicto. (aim)

Me gusta: Me gusta Cargando...