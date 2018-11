EL GOBIERNO CONSTRUIRÁ UNA PISTA DE ATLETISMO CON PISO SINTÉTICO EN EL PARQUE BERDUC DE PARANÁ

El gobernador Gustavo Bordet anunció que en 2019 se construirá en el parque Escolar Enrique Berduc una pista de atletismo con piso sintético. “El reconocimiento desde el Estado a nuestros deportistas tiene que ser con hechos concretos. Estas obras son para ellos”, afirmó.

Este miércoles el gobierno de Entre Ríos realizó en el Parque Berduc un reconocimiento a los jóvenes deportistas entrerrianos por su destacada participación en los Juegos Nacionales Evita y en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Junto a la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, y al secretario de Deportes, José Gómez, el gobernador Bordet recordó que en 2017 había hecho el compromiso de construir una pileta semiolímpica para recreación de nuestros chicos. “Hoy esta pileta se está terminando. Hoy hago aquí el compromiso de construir en 2019 la pista de atletismo con piso sintético. He encargado el proyecto porque entendemos que el reconocimiento no puede ser solamente de palabra o de gratitud. El reconocimiento desde el Estado tiene que ser con hechos concretos. Por eso, estas obras son para mejorar el rendimiento, son para que muchos jóvenes no tengan que ir a otros centros o lugares”, sostuvo.

“Así como hemos hecho en Concepción del Uruguay y Concordia, Paraná también merece tener esta pista. Manifestarles nuestro agradecimiento, orgullo y felicitaciones a ustedes y sus familias, además de desearles muchísimos éxitos”, concluyó.

El mandatario provincial felicitó a los deportistas que representaron a Entre Ríos en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Destacó “el orgullo que tenemos todos los entrerrianos por la representatividad y los éxitos que tuvieron. Del mismo modo, a los 90 chicos y chicas de los Juegos Nacionales Evita que tuvieron nuestra representación en Mar del Plata. También nuestro reconocimiento y orgullo de haber llevado la bandera del deporte entrerriana”.

Luego celebró la participación de 800 jóvenes. “A todos ellos nuestro agradecimiento por el esfuerzo que han puesto para lograr llevar el deporte entrerriano en todo el país”, insistió.

En ese marco, Bordet se refirió al programa de becas para los deportistas que trabajan en alto rendimiento y para los que trabajan en programas amateurs. “El compromiso de que se mantendrán las becas en 2019 y que las mismas tendrán un aumento importante para que todos los deportistas tengan, a través del apoyo del Estado, la posibilidad de seguir practicando el deporte como lo vienen haciendo”, adelantó.

“Desde el gobierno trabajamos mucho en lo que es el deporte social, en poder incluir, integrar y, a través del deporte, formar buenas personas. Este es el objetivo final del deporte. Si hay medallas mejor pero sino poder establecer vínculos de amistad que fortalecen a nuestros jóvenes”, afirmó el gobernador.

Por su parte la titular de la cartera de Desarrollo Social, Laura Stratta, señaló: “Para nosotros es un orgullo el compromiso con el que estos jóvenes representaron a Entre Ríos en estas actividades deportivas y por eso queríamos realizar este merecido reconocimiento”.

“Nosotros partimos de la premisa de fortalecer el tejido social, de la necesidad de generar estrategias que nos permitan construir una provincia más justa e inclusiva, y el deporte es una de esas estrategias porque iguala e integra. Estas herramientas permiten a los jóvenes realizarse a través del deporte, de formarse con valores como la solidaridad y el trabajo en equipo”, concluyó la ministra Stratta, quien puso en valor el lugar que el gobernador Gustavo Bordet da en la agenda de gobierno al desarrollo social y deportivo.

Finalmente el secretario de Deportes, José Gómez, saludó a los representantes provinciales en los Juegos Olímpicos y aseveró que “son un orgullo entrerriano. Con un gran esfuerzo han podido lograr quizás lo más importante que sueña un atleta, representar al país a nivel mundial. Nos pone contentos poder hacerles este reconocimiento y nos deja muy tranquilos saber que como gobierno provincial hemos estado acompañándolos con el Programa de Becas en todo su derrotero porque sabíamos que era un evento importantísimo. Cumplimos con la obligación del Estado presente”.

Por otra parte, Gómez agradeció al gobernador Bordet “por confiar la inversión en la política deportiva y sostenerla a pesar de estos tiempos difíciles. Desde el equipo de la Secretaría de Deportes tratamos de brindarnos por completo para hacer honor a esa confianza”. Además destacó las 90 medallas que obtuvo la delegación entrerriana en la Final Nacional de los Evita: “Honramos estos Juegos, las competencias inclusivas de Latinoamérica, y sobre todo ponemos inversión concreta para enaltecer la historia y la participación de miles de chicos entrerrianos. Hoy tenemos los Abuelos en formando parte de la Final en Bariloche. Hoy competir en los Evita no es un compromiso o una obligación, sino que es un anhelo para los chicos cualquiera sea el nivel de competencia. Son el semillero del deporte argentino”. (dgip)

