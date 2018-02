Dolor en la ciudad por el fallecimiento de Jorge Sapo Lacava

La amplia trayectoria de Jorge “Sapo” Lacava, lo convirtió en un personaje de Concepción del Uruguay. Es parte de la historia de sus palcos, sus escenarios, sus micrófonos, sus fiestas y de sus aplausos. Animador, locutor, cantante, disc jockey, actor, fue la voz del estadio, la voz del carnaval, la voz de las fiestas… fue sin dudas, la voz de nuestra ciudad. Su fallecimiento ocurrido este domingo en la ciudad, llenó de consternación a todos los que lo conocieron. Un breve repaso por su trayectoria permite valorar la importancia que tuvo su voz, para la ciudad.

Su vida artística es una de las vetas más ricas de su historia personal. Está plagada de nombres, apodos y lugares conocidos, donde se rescatan recuerdos y espacios que ya cambiaron de nombre o no existen más. “Lo mío comienza un 26 de julio del 59, cuando gané el concurso de cantores en el Night Club Ramírez, de Tito Tófalo, que estaba al lado de lo que es hoy la confitería Ris, ahí había todos los domingos un mate cocido que hacíamos los alumnos de 5° año del Colegio, me gané un premio de 1.000 pesos que me gasté en un viaje a Buenos Aires donde estuve dos semanas parando en hoteles de primera. ¡Tenía 17 años! Me fui solo en el vapor de la carrera y volví solo en el vapor de la carrera, que era el único medio que había entonces para viajar”, rememoraba en una nota periodística publicada por Diario Uno el 20 de noviembre pasado.

Con aquel auspicioso comienzo, su trayectoria encontraría otro punto central en un nuevo concurso de cantores, esta vez ya era a nivel provincial y lo organizaba LT11. Obtuvo allí el segundo lugar entre los cantores de toda la provincia, y como premio se llevó dos meses de actuación en la radio. Eran los primeros pasos a una fama que aún tendría mucho camino por delante y un vínculo con la radio que se iniciaba.

Fue la voz de “Los Cuatro Colores” un grupo musical casi mítico que se transformó en el centro de las fiestas de cada fin de semana en el Club División, el comedor Flamingo, el boliche Le Feu Rouge, y trascendieron las fronteras de la ciudad

Durante 17 años consecutivos hizo la presentación de los carnavales de Rivadavia, miles de personas, decenas de orquestas, fue disc jockey, animador, cantor y todo lo que fuera necesario para que la fiesta no decayera nunca. En el año 81 con un grupo de amigos funda una de las comparsas más importantes que tuvo la provincia de Entre Ríos: Tupinambá.

En el último aniversario de Radio LT11, el 29 de septiembre, tuvo su merecido homenaje como una de las voces centrales en la historia de la radiofonía uruguayense, allí su programa “En el cambio” también marcaría un hito, dejaría una huella que marcaría el camino a muchos comunicadores de la ciudad.

Junto a sus hijos, Lacava tomó el micrófono en su homenaje, y agradeció: “este reconocimiento que significa mucho para mí, poder recordar una vida ligada a la radio, a los compañeros, a las familias, rememorar las miles de anécdotas… pero no voy a contarlas a todas o estamos una semana acá. De verdad muchas gracias”.

El Sapo fue el presentador de una época maravillosa de Concepción del Uruguay. Su vida acompañó las fiestas donde se iniciaron miles de noviazgos que terminaron en familias, y amistades que se forjaron para siempre. Su voz y su música fueron el telón de fondo de encuentros y alegrías que perduran en el recuerdo. Todos lo recuerdan como ese hombre divertido, con la anécdota a flor de piel, provocando risa, buscando alegrías y que la fiesta no termine. El próximo sábado, el carnaval uruguayense le brindará un gran homenaje para recordarlo allí, donde su vida logró trascender. (Prensa Municipal C del U)

