DOCENTES EXPRESAN POSTURA EN FAVOR DEL FRENTE DE TODOS

La agrupación Paulo Freire instó a “votar en defender de nuestros derechos”. Advierten sobre la situación económica y social y repasan las medidas de ajuste que han impactado en la educación pública.

La agrupación Paulo Freire de docentes de la provincia hizo pública su posición ante el contexto electoral que tiene fecha clave el domingo, con la realización de las PASO.

“Frente a la dramática situación social y económica que nos toca atravesar como país, y desde la convicción profunda de que no hay posiciones neutrales frente a la realidad de nuestro pueblo, expresamos nuestro apoyo en las elecciones presidenciales de este año a la Fórmula del Frente de Todos”, manifestó la agrupación.

“Miles de personas en situación de calle, así como familias que ya no pueden poner un plato de comida en la mesa, constituyen un contexto desolador en el que ser neutrales no es una opción”, enfatizaron los firmantes que hicieron notar que “que la mitad de los niños de nuestro país se encuentre bajo la línea de pobreza no es una mera estadística para los maestros: somos testigos cotidianos de esta realidad que se refleja en la falta de abrigo, calzado, en las dificultades de las familias para comprar los útiles escolares, en la cantidad de chicos que antes almorzaban con sus familias y hoy se quedan en el comedor escolar”, advirtieron.

“Día tras día se multiplican las cifras de desocupación y quienes aún conservan su trabajo tienen enormes dificultades para comprar alimentos, medicamentos, pagar las facturas de luz, gas, las tarifas del transporte público y combustible, ya que el salario de cualquier trabajador cada vez alcanza para menos”, describieron y en ese marco aludieron a la situación de los maestros: “Los docentes venimos sufriendo el ajuste desde el primer día del gobierno de cambiemos con el congelamiento del Fonid, a lo que se sumó el desfinanciamiento de programas educativos nacionales como Conectar Igualdad, ESI, PMI, Fines, CAJ, CAI, entre muchos otros”.

“Finalmente, el macrismo eliminó la paritaria nacional que aseguraba un piso a todos los docentes del país para garantizar salarios dignos. Después de años de lograr con la herramienta de las paritarias nacionales acuerdos siempre por encima de la inflación, volvimos a provincializar las cuestiones salariales como si el gobierno nacional no tuviera responsabilidad”, reclamó la agrupación que apuntó, también que “miles de jóvenes que pusieron en el programa Progresar la esperanza de llevar adelante un proyecto de vida también los vimos dejar nuestras aulas por la imposibilidad de afrontar económicamente la opción educativa”.

“Mientras el gobierno nacional le pide al pueblo que haga enormes esfuerzos, sigue favoreciendo a unos pocos que se enriquecen con la timba financiera”, repudió el grupo que expresó el apoyo “a un proyecto que representa el interés nacional, que propone un nuevo contrato social en el que el desarrollo de cada persona es condición indispensable para el desarrollo de la sociedad en su conjunto, priorizando el trabajo, la producción, la educación, la salud y el bienestar del pueblo”.

Concluye el texto instando a la consolidación de “una patria justa y soberana, y por una sociedad en la que no sobre nadie”.

