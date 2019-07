DESCUBREN QUE VARISCO HIZO 1.300 CONTRATOS PARA LAS ELECCIONES

Asesores de Bahl constataron contrataciones irresponsables del intendente con fines políticos. El contador Eduardo Macri advierte que Varisco puede quedarse sin plata para sueldos. «Hay monotributos que ni siquiera son de Entre Ríos», dijo.

Luego de haber ganado las elecciones municipales en Paraná el 9 de junio y finalmente sentarse con el actual jefe comunal, Sergio Varisco (Cambiemos), a planificar la transición gubernamental, el intendente electo Adán Bahl (PJ) puso a su equipo económico a estudiar los números de la gestión en curso, que termina el 10 de diciembre.

Según reconoció el contador Eduardo “Lalo” Macri, integrante del staff económico del actual vicegobernador, están encontrando situaciones irregulares que generan preocupación por el corto y mediano plazo de las finanzas de la Comuna. «Me da miedo la situación de la municipalidad. Es manejable pero no es tan sencillo», expresó en declaraciones radiales. Sin embargo, admitió: «no hacemos cogobierno. Este gobierno hasta el 10 de diciembre es responsable de sus actos».

En particular, Macri advirtió que el intendente radical «ha tomado gente por arriba de 900 cargos entre contratos de obra, de servicios y planta permanente, entre marzo y junio. Y ahora, entre las PASO y las generales, se llegó a tomar 360, 400 más».

«Puede haber problemas para pagar salarios»

Consultado sobre el futuro de esos empleados recién llegados al municipio, el asesor de Bahl consideró que «la decisión la tiene Varisco. Ahora empiezan a vencer los contratos de seis meses».

En entrevista por FM Litoral y respecto del proceso de transición entre la actual gestión y la que viene, el contador manifestó que «esto requiere mucho sinceramiento. Encontramos cosas inverosímiles en varias reparticiones».

«Creemos que puede haber problemas para pagar salarios. No es un tema de ajuste presupuestario, es de dónde saco el dinero: mañana pago aguinaldo liquidando plazo fijo, no con ingresos corrientes. Es muy complicado.

En planta de personal, el presupuesto de sueldos de julio a diciembre, más aguinaldos, complementarias y ART da un monto que la partida de personal está excedida.

«Un agujero de $800 millones»

El asesor de Bahl se refirió también a los recortes en fondos nacionales para la obra pública en la ciudad. «De $470 millones han llegado apenas un par de millones de pesos. Y no van a llegar. Toda esa obra pública no existe. El intendente ha acelerado las obras financiadas con endeudamiento en dólares. Eso está bien y no corre riesgos», aclaró.

Sin embargo, señaló que con fondos propios de la Comuna «tiene una partida de 282 millones de pesos, pero obras por 1.080 millones. Tiene un agujero de 800 millones».

Por otro lado, como ejemplos de los gastos «inverosímiles» que encuentran en el municipio, Macri mencionó que «hay 30 cocheras contratadas y monotributistas que no están en Paraná ni en Entre Ríos, la mayoría está en otro lado».

Finalmente, el contador aseguró que Bahl «ya tiene en su cabeza cómo debe funcionar el Estado» y adelantó que «de 15 secretarías actuales» varias pasarían «a menor grado». Habría «un sinnúmero de cosas que ‘Beto’ está puntillosamente marcando”, concluyó Macri.

