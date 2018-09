Corrupción: Otro duro informe deja mal parado al candidato a gobernador Ricardo Troncoso

El diputado radical y aspirante a la gobernación fue blanco de una nueva investigación en la que se revelaron más contratos irregulares en la legislatura a nombre de hijos, doméstica y hasta una novia.

La Procuración General de la provincia ordenó abrir una denuncia contra el diputado provincial de Recuperación Radical y candidato a gobernador de Cambiemos por peculado. Ya declararon ante la fiscal Paola Farino los dos denunciantes y ex empleados, que aportaron documentación y audios para demostrar que Troncoso les exigía buena parte de su sueldo para financiar su vida y carrera política. Y se esperan nuevas testimoniales. Troncoso pasó este lunes por la Fiscalía con el abogado Hugo Gemelli para presentarse en forma espontánea. Aún no está imputado ni citado a declarar.

En los últimos días se supo que el legislador y ex intendente de Maciá buscó consenso corporativo entre los legisladores de la Cámara Baja provincial pero nadie salió a respaldarlo. “Soy el legislador que menos contratos tengo”, aseguró y volvió a refererirse en declaraciones radiales a uno de sus ex empleados y denunciantes, Carlos Cozzi. “Lo tenía de chofer porque no servía ni para estar en la computadora, ni una nota sabía hacer”, lanzó el diputado.

Este miércoles en un nuevo informe del programa televisivo Cuestión de Fondo se reveló que “Troncoso no sólo tiene personal contratado al que le descuenta sueldo, sino también con personas que cobran en otras dependencias”, como advirtió el periodista Daniel Enz. Además se consignó que el candidato de Cambiemos apadrinado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, “dispone del dinero que le retiraba a uno de sus denunciantes para su empleada doméstica de su departamento en Paraná”. El detalle de los demás contratos según se informó en el programa es el siguiente:

– “una contratada trabaja exclusivamente en su hotel ‘Victoria’ en Maciá, de cero a seis de la mañana y figura con un sueldo de 25 mil pesos” con contrato en la Cámara Baja provincial;

– “Orlando José María Salazar, actual jefe de Compras del municipio de Maciá, donde es intendente su hijo, Román Troncoso. Tiene sueldo de funcionario pero también percibe 25 mil pesos como contratado”;

– “su hijo Pablo José Salazar también es contratado: dispone de un sueldo similar”;

– “su hija María Victoria Troncoso cobra 25 mil pesos mensuales (de la Legislatura) aunque atiende un local comercial en Maciá”;

– otro hijo, Paulo Troncoso “está al frente del Registro Civil de Maciá; y su esposa, Ayelén Perisinnoto, cumple funciones en el municipio”;

– “el contador Nahuel Bolzán también es contratado por 25 mil pesos mensuales y tuvo cargo municipal en Maciá entre 2011 y 2017”;

– “otro contratado es Carlos Goyeneche, hijo del ex diputado radical homónimo. Vive todo el tiempo en Maciá y es considerado uno de sus principales operadores”.

– “la esposa del diputado, Gloria Liliana Cozzi –conocida como Cielo Espejo- está contratada por 60 mil pesos como asesora de la presidencia de la Cámara de Diputados. Tiene otro contrato por otros 60 mil pesos mensuales en la CTM de Salto Grande y otro contrato similar en el ministerio de Modernización del Estado de la Nación”.

Guzmán: “hay mucha hipocresía”

En declaraciones al ciclo televisivo el diputado provincial justicialista Gustavo Guzmán cuestionó que desde la oposición UCR-PRO “se habla mucho de ética y buenas costumbres, pero hay mucha hipocresía de parte de personas que representan una coalición con muchísimas dificultades, como en el tema de los contratos”.

Además, respecto de la excusa del diputado de Recuperación Radical -que había asegurado que “todos los demás tienen igual o más contratos”- Guzmán consideró que “jamás se puede justificar un mal acto diciendo ‘hago algo malo porque todos lo hacen’. La Justicia tendrá que investigar y es fundamental el Tribunal de Cuentas”.

Denuncia de ex empleados

Cabe recordar que dos empleados legislativos contratados por el diputado provincial radical habían denunciado que desde 2015 el legislador les exigió que le den casi el 70 por ciento de sus haberes para derivar los fondos a sus movimientos políticos y personales. El mecanismo habría sido instrumentado por Troncoso con diez contratados, muchos de los cuales no pisaron nunca la Cámara de Diputados.

Según la denuncia, Troncoso, ex intendente de Maciá y ex diputado montielista incluso les falsificaba las firmas a los destinatarios de los cheques. Carlos Cozzi era empleado legislativo en el despacho del diputado Troncoso desde el inicio de la actual gestión pero lo despidieron el 12 de septiembre. “Troncoso me trajo de secretario y yo le hacía toda la parte de afuera de Casa de Gobierno. Como un chico de los mandados. Los trámites en los bancos y financieras, las cosas del hotel y comprarle desde papas fritas hasta jabón o pescado en Puerto Sánchez”, contó el hombre ante cámara.

“En 2015 empecé facturando 12.000 pesos y me daba 8.000. Después le facturé por un poco más y me daba un poco más. Pero siempre tenía un vuelto que darle a él. Un vuelto importante. Terminé con un contrato en el que figuraban 25.000 pesos y me daba 15.000”, precisó Cozzi.

En su defensa el legislador había expresado que había despedido a su ex empleado por violencia de género.”A esta persona la eché de la oficina, porque es un borracho, golpeador. Un día me encontré en la oficina con una situación violenta con una trabajadora. Entonces tomé la determinación de dejarlo sin contrato. Pero él me extorsionó para que le siga pagando”, manifestó Troncoso luego de que la denuncia salga a la luz. (www.informedigital.com.ar)

