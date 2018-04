Condenaron a Alanis y a Ré a tres años y medio de prisión efectiva por desvío de fondos públicos

El tribunal dio por probado el desvió de fondo del Senado. El exvicegobernador y el exsenador y exintendente de Diamante estarán en libertad hasta que la condena quede firme.

Condenaron el ex vicegobernador Héctor Alanis (PJ) y al exsenador Humberto Ré (UCR) a tres años y medio de prisión efectiva por desvío de fondos públicos del Senado provincial.

El Tribunal de Juicios integrado por los jueces Gervasio Labriola, Rafael Cotorruelo y Gustavo Pimentel, condenaron a Alanís y al exsenador radical y exintendente de Diamante, Humberto Ré, a tres años y medio de prisión efectiva por considerar probado el delito de Peculado continuado. También deberá pagar una multa de 90.000 pesos y quedarán inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos.

Los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro habían pedido 5 años y medio para ambos pero el tribunal resolvió una pena de 3 años y seis meses de prisión efectiva para ambos. Los ex funcionarios quedarán en libertad hasta que la condena quede firme.

En tanto Maximiliano Alanís y José Crettón Pereyra acordaron penas de 2 años y 8 meses de prisión por el mismo delito.

En una extensa internvención, el juez Labriola fue muy crítico de los controles del Estado hacia el funcionamiento económico y financiero del Senado, donde apareció una serie de cuentas en las cuales fue muy precario el control del pago de cheques para contratos, subsidios y otros gastos.

Se hizo mención que el auditor del Tribunal de Cuentas (actual intendente de Seguí), Cristián Treppo y otros funcionarios del organismo, no cumplieron con el rol que les fija la Constitución, lo que llamó la atención la liviandad con que se hicieron las auditorías, y no se percataron de la triangulación de fondos y otras maniobras delictivas que no fueron al voleo, sino a través de un sistema organizado para desviar seis millones de pesos-dólares entre el año 1995 y 1999.

Los defensores de los dos condenados, adelantaron a UNO que irán en Casación por entender que el fallo es arbitrario y sin fundamentos.

