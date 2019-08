CONCEJAL RADICAL LLAMÓ A NO VOTAR A MACRI

Esteban Benítez, de Concordia, dijo que el país «tiene que ir por otras opciones» ya que el gobierno «hizo todo lo contrario a lo que se dijo». El edil se fue del bloque de Cambiemos en marzo de este año, para formar uno unipersonal.

El concejal radical de Concordia, Esteban Benítez, llamó a no votar por la fórmula presidencial que encabeza Mauricio Macri junto al peronista Miguel Ángel Pichetto. El edil se fue del bloque de Cambiemos en marzo de este año y hace algunos meses y desde entonces cuestiona las medidas tomadas por el Gobierno nacional.

Ahora, a tres días de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, Benítez volvió a la carga al señalar que Cambiemos “ha demostrado en los hechos que no tuvo nada que ver con las consignas del radicalismo” y que “siempre se hizo todo lo contrario a lo que se dijo”. Y agregó que el país “tiene que ir por otras opciones, buscar alternativas”.

“Creo que realmente no me incluye en las propuestas del presidente y verdaderamente estoy esperando un cambio, uno verdadero”

“Creo que realmente no me incluye en las propuestas del presidente y verdaderamente estoy esperando un cambio, uno verdadero”, consideró el edil según consignó Diario Río Uruguay. Refiriéndose al accionar y a la campaña impulsada por el bloque Cambiemos, comentó que «han defraudado tanto en los hechos, en las cuestiones económicas y en las acciones” que este partido “ha demostrado tener una cuestión con lo público casi exacta a los cuestionamientos que nosotros le hacíamos a Cristina de Kirchner, la forma de la campaña, la utilización de los medios del estado para hacerla”, etc.

En consecuencia, el concejal Benítez subrayó que “esto demuestra que no son para nada el cambio, sino que son la continuidad de lo mismo que critican”. Consultado por lo que le espera a la Unión Cívica Radical, remarcó que “el radicalismo puede estar pasando por un mal momento” refiriéndose a que la “dirigencia es coyuntural” pero agregó que “va a volver a su causa y va a volver a pensar en una alianza progresista para le país, que es lo que yo esperaba, que en estas elecciones hubiésemos tenido un candidato del radicalismo como opción y no lo hubo”. (informedigital)

