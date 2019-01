CASARETTO SOBRE CASAS PARA EMERGENCIA HÍDRICA: “LA ÚNICA VERDAD ES LA REALIDAD”

El titular del IAPV emitió un comunicado detallando los trámites efectuados por Provincia para acceder a las viviendas destinadas a la emergencia hídrica que prometió Nación.

El titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Casaretto, emitió un comunicado en el que efectúa una cronología de los trámites efectuados para acceder a las viviendas destinadas a la emergencia hídrica.

“El informe periodístico de Diario Uno acerca de que el Gobierno nacional prometió en 2016 en Entre Ríos 1.817 viviendas a familias afectadas por las inundaciones y terminó sólo 14 en tres años de gobierno, generó preocupación en el gobierno nacional. Pero en lugar de expresar cuándo y cómo van a terminar esas viviendas prometidas, dispusieron de todos sus funcionarios y los medios nacionales a cuestionar al IAPV o al gobierno provincial”, indicó el funcionario.

Cronología de los trámites

1) La emergencia hídrica por inundaciones y lluvias fue a fines de 2015 e inicios de 2016. El presidente Mauricio Macri fue a Concordia y La Paz y prometió 1.817 viviendas.

2) El 4 de enero de 2016 el Presidente Macri recibió al gobernador Bordet en audiencia y le anunció 600 viviendas para familias inundadas.

3) El 15 de abril de 2016 el Presidente Macri estuvo en La Paz y prometió las viviendas para la emergencia hídrica, pasando el compromiso de 600 a 1.817 viviendas.

4) El 13 de mayo de 2016 el ministro Frigerio y su equipo se reúne con el Gobernador Bordet en Casa de Gobierno y reitera el compromiso de 1.700 viviendas, más otras en trámite.

5) El 8 de julio de 2016 el ministro Frigerio anuncia en Diamante el Plan Nacional de Hábitat (ex PROMEBA) que incluye viviendas, firmando acuerdos directos con 10 municipios y anunciando acuerdos futuros con otros

6) El 8 de setiembre de 2016 el Ministro Frigerio le anuncia al Gobernador que antes de fin de año estarán en ejecución las 1.700 viviendas y se terminarán a mediados de 2017.

7) El 29 de septiembre de 2016 Cambiemos reúne a los intendentes y gobernadores en el club Huracán de Parque Patricios y proyecta obras directas en municipios.

8) El 30 de setiembre en Tecnópolis el Presidente Mauricio Macri convoca a los Intendentes de toda la Argentina y firma convenios por 3.000 millones de pesos en materia de viviendas y hábitat, directos con municipios porque “son los que conocen lo que pasa”, sin participación de las Provincias. Lo reflejan los medios nacionales: https://www.clarin.com/politica/cumbre-tecnopolis-macri-intendentes-millones_0_B1dIb0c6.html

9) El gobierno nacional cuestiona a los Institutos de Vivienda de las provincias con declaraciones como las del Presidente Mauricio Macri donde dice que “los institutos de vivienda son un aguantadero de la política”. Comienzan las demoras en la ejecución de los Programas de vivienda comprometidos. Desde el gobierno nacional cuestionan la “ineficiencia del IAPV para gestionar esos proyectos”, y que si se hicieran directo con municipios se avanzaría más rápido. Algunos municipios, respaldan esa idea. En virtud de ello, por notas de 30 de noviembre de 2016, el IAPV cede a los municipios la gestión de estos proyectos de viviendas y su infraestructura, deslindando la responsabilidad de la ejecución de los proyectos y del financiamiento de las mismas.

10) En ese momento se termina de transparentar que el Gobierno Nacional orienta su política de viviendas a través de: a) Los Bancos (PROCREAR-Créditos UVA-UVI), b) Por Consorcios y Cooperativas a cargo de los Intendentes, y c) Proyectos Directos con los Municipios (emergencia Hídrica y otros). No se aprueban nuevos proyectos por el IAPV, y se atrasan las remesas de fondos de Programa Federal (ex Techo Digno). La deuda de Nación con el IAPV es de 526 millones de pesos, entre certificados de obra y redeterminaciones de precios de obras ejecutadas y que fueron pagadas por la provincia ante los incumplimientos de la Nación. En 2018 el gobierno provincial toma la decisión de ejecutar el Programa “Primero tu casa” con fondos 100 por ciento propios. Las primeras viviendas se entregarán en febrero, en ocho meses de obra, frente a los 48 meses de demora de los planes nacionales. O sea que el IAPV es infinitamente más eficiente que el gobierno nacional, en todas sus operatorias.

11) En enero de 2019, con la gestión directa de Nación a Municipios, sin intervención del IAPV el saldo es el siguiente: se comenzaron obras en ocho municipios de los 25 comprometidos, con un avance de entre el 15 y el 20 por ciento, o sea que a este ritmo se terminarían en 20 o 30 años. Se terminaron sólo 14 viviendas de 1.817 comprometidas. En 17 municipios, nunca comenzaron las obras. Y después del fracaso de su política de viviendas donde “puentearon al IAPV”, acuden al recurso de pretender cuestionarlo para justificar su fracaso.

12) Por último reitero que asumí en el IAPV el 2 de noviembre de 2017, y nunca tuve participación en la operatoria para emergencia hídrica.

Respuestas al gobierno nacional sobre FONAVI y otros

1) FONAVI. Los fondos del FONAVI se federalizaron a las provincias a partir de 1992, por los pactos fiscales aprobados por leyes convenio. Se financia con una parte del impuesto a los combustibles (Ley 23.966 art 19). Son de distribución diaria y automática a todas las provincias argentinas, como la coparticipación. Su envío es una obligación legal. El actual Gobierno de Macri Ley 27.430 (BO 29/12/17) cambió la fórmula de distribución del impuesto a los combustibles perjudicando a las Provincias que en 2018 recibieron casi los mismos fondos que en 2017 pese a una inflación del 47 por ciento, un aumento notable en los costos de construcción, en los precios de los combustibles y en la recaudación de ese impuesto. Esto ha sido confirmado por todas las provincias argentinas, entre ellas Entre Ríos en el Consejo Nacional de la Vivienda.

2) Libre Disponibilidad de los recursos FONAVI. El gobierno de la Alianza de De La Rúa dispuso esta medida en las provincias en el marco del descalabro de la Argentina, por ejemplo gastos generales del gobierno en otros destinos. En ningún momento de la gestión del gobernador Bordet se desviaron recursos del FONAVI a otros destinos. Las afirmaciones del gobierno Nacional es un versito mal aprendido por lo que puede haber ocurrido en otras provincias. Es más, en Entre Ríos se han sumado recursos de las rentas generales a la construcción de viviendas.

3) Transparencia. Controles sobre IAPV. El IAPV tiene controles de Contaduría General, Tribunal de Cuentas y la Secretaría de Vivienda de Nación. LA SVN realiza auditorías permanentes y periódicas sobre la inversión de los fondos FONAVI por parte del IAPV y de todos los Institutos de vivienda. Nunca realizaron observaciones, y reiteradamente han felicitado a las autoridades del IAPV. A partir del recambio de autoridades nacionales de 2015 se auditaron especialmente las obras en marcha y los convenios firmados. Nunca hubo observaciones a lo actuado, por lo que se continuaron con los convenios o se firmaron reconvenios. Los legisladores de Cambiemos que hicieron declaraciones por éstos días debieran saber que además de estos controles nacionales, el IAPV está sujeto a los controles constitucionales de la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas, que han aprobado las rendiciones. La inscripción de las familias se hace por la web. El sorteo de las viviendas se hace en actos públicos. Las contrataciones son por licitaciones públicas. En este momento las obras en ejecución están a cargo de 23 empresas distintas, todas entrerrianas. Claramente no existe ninguna cartelización. Los certificados de obras incluyen fotos, están georreferenciadas, y sujetos a los controles de ley. Y no existe ningún atraso con ninguna empresa. El contraste es evidente frente a los incumplimientos del gobierno nacional en materia de viviendas, y en el resto de las obras y programas.

4) Porcentaje de fondos Nacionales a Entre Ríos. Desde Nación se reitera que Entre Ríos recibe una alta proporción de los recursos nacionales invertidos. En nuestra provincia Mauricio Macri y Rogelio Frigerio no han cumplido ni remotamente con las viviendas comprometidas. Así que este indicador muestra más como la Nación va abandonando la inversión en políticas de viviendas en toda la Argentina, antes que la prioridad de invertir en nuestra provincia.

5) Convenios del IAPV con entidades intermedias: Desde el Gobierno Nacional se cuestionan los acuerdos con entidades intermedias para la construcción de viviendas. La Ley de creación del IAPV de 1957 establece dentro de los objetivos la promoción del trabajo con entidades intermedias como cooperativas, mutuales y sindicatos, y así lo han hecho todos los gobiernos. En general esas entidades intermedias o sus afiliados aportan los terrenos para los proyectos de vivienda y la cesión de los mismos es con cargo a viviendas para sus afiliados o asociados. En este momento se están entregando viviendas licitadas en 2014 y 2015. En todos los casos esos proyectos fueron aprobados por el gobierno nacional anterior y actual. Si se aceptó la cesión de un terreno de un municipio o una entidad intermedia con ese cargo, cómo años después las autoridades nacionales van a cuestionar que se entreguen viviendas a esos trabajadores docentes, municipales o asociados a una mutual?. Y más llamativo es observar que el Gobierno Nacional por ejemplo el 17 de Octubre de 2018 asignó 106 viviendas en Federación en forma directa (sin el IAPV) para ATE, AEMFE, Caja de Jubilaciones, Cooperativas, etc. Claramente hay un doble estándar para no financiar viviendas de ATE en Gualeguay y sí hacerlo con ATE Federación. O cuestionar los acuerdos del IAPV con entidades intermedias a lo largo de su historia.

6) Entrega de viviendas del IAPV en ejecución a inundados: El planteo del Gobierno Nacional en esta materia en inviable. Claramente no se puede entregar a familias inundadas las viviendas en ejecución de familias que pagaron su terreno, o que ya fueron beneficiados por el sorteo de las mismas o en terrenos que fueron cedidos con cargo. Si Macri prometió 300 viviendas en La Paz, a esas familias no podemos entregarles las viviendas en ejecución en otra ciudad, o las de docentes o municipales que esperan su vivienda desde hace 5 o 6 años. Es evidente que es una chicana para pretender que otros trabajadores cedan sus viviendas para cumplir las promesas incumplidas de Macri y Frigerio. Si el IAPV hiciera eso sería objeto de demandas de parte de otras familias con derechos anteriores, de muchos años, por las demoras del gobierno nacional. (Análisis)

