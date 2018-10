CARBONELL YA OCUPA LA SILLA DE PAÑEDA EN EL STJ

El concordiense propuesto por Bordet juró como vocal de la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal, en reemplazo de la jueza que se jubiló. Dijo que se prepara para ir al Senado, que le debe dar el aval a su designación.

El concordiense Martín Carbonell tomó juramento este jueves por la mañana y se convirtió en el nuevo vocal interino de la sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en reemplazo de Leonor Pañeda que se jubiló hace unos meses. Con su asunción en la Sala Civil, que compartirá con Emilio Castrillón (titular del STJ) y Juan Ramón Smaldone, se completan los 9 vocales del máximo tribunal provincial.

“Al principio estuve sorprendido por la postulación, pero las sensaciones ahora son todas buenas. Me encuentro aquí (en la sede de Tribunales) con gente que conozco hace mucho tiempo y creo que saldrá todo bien”, expresó Carbonell a minutos de haber jurado como vocal del STJ, lugar al que llegó propuesto por el gobernador Gustavo Bordet.

El magistrado tuvo su paso por la magistratura en el fuero penal, por lo que sostuvo que será un cambio “enorme. Eso me hizo pensar bastante en aceptar o no la postulación pero después, entendiendo que hace 25 años que estoy trabajando en la resolución de conflictos entre las personas y la ley penal y que el derecho civil y comercial se trata de la resolución de conflictos entre particulares o de intereses extra penales, consideré que me siento en condiciones para afrontar” el desafío, reseñó según consignó Apf.

En la apertura del año judicial, el presidente del Superior, Emilio Castrillón, marcó que uno de los desafíos del cuerpo será introducir la oralidad completa en el fuero civil y comercial, una experiencia que lleva muchos años de aplicación en el fuero penal.

El pliego de designación de Carbonell remitido por el Poder Ejecutivo al Senado tomó estado parlamentario en la sesión de ayer. Fue remitido a la comisión de Acuerdos que preside Lucas Larrarte (PJ – San Salvador) y se pondrá en marcha el proceso reglamentario previsto para su designación. Ante esto, Carbonell expresó: “Me estoy preparando y voy a responder a todas las inquietudes no sólo de los senadores sino también de los ciudadanos que tienen alguna inquietud y la presenten en el trámite constitucional”.

