CAMBIEMOS: EN UN MASIVO ACTO, BENEDETTI Y HEIN LANZARON SU PROPUESTA PARA GOBERNAR ENTRE RÍOS

La fórmula Benedetti-Hein realizó su presentación oficial de cara a las elecciones provinciales. El acto, realizado en Concepción del Uruguay, contó con la presencia del ministro Rogelio Frigerio. “El desafío es instalar en el centro de la escena política una agenda para el desarrollo de la provincia”, afirmó Benedetti. Lanzó una advertencia a Bordet.

El acto se llevó a cabo en horas del mediodía de este sábado en el Club San Martín de Concepción del Uruguay, que desbordó de gente: precandidatos, legisladores, intendentes y militantes escucharon a los tres oradores: Frigerio, Hein y Benedetti (en ese orden).

El cierre del acto estuvo a cargo de Atilio Benedetti, que dijo sentirse emocionado por “tener la responsabilidad de representar a Cambiemos en la provincia junto a Gustavo Hein” y agradeció al ministro Frigerio “por estar siempre presente en Entre Ríos”.

“Estamos haciendo lo que hay que hacer e iniciando un camino de transformación de esta provincia, que está totalmente estancada: es como un auto que está dando vueltas en una rotonda y no llega a ninguna parte”, aseguró el precandidato a gobernador, quien dio cuenta del retraso que tiene en relación a las otras dos provincias de la Región Centro: Córdoba y Santa Fe.

Luego brindó algunos lineamientos para “potenciar rápidamente el desarrollo de Entre Ríos” y, en tal sentido, sostuvo que “el desafío es instalar en el centro de la escena política una agenda para el desarrollo de la provincia”.

“Vamos a ocuparnos de tener sustentabilidad fiscal y de darle previsibilidad a las cuentas entrerrianas”, señaló, al tiempo que afirmó que los funcionarios de su gobierno deberán tener capacidad, decencia y honestidad: “No vamos a crear cargos para acomodar amigos. No hay margen para esto, hay margen para trabajar”.

También marcó la necesidad de que “los funcionarios sean apasionados del lugar que van a ocupar” e hizo una advertencia al gobernador Gustavo Bordet: “Que se abstenga de nombrar a personal político en planta”.

Más adelante mencionó a la infraestructura vial, ferroviaria y portuaria como “otro elemento indispensable para la agenda de desarrollo”.

Un párrafo aparte dedicó al costo de la energía en la provincia: dijo que Entre Ríos tiene uno de los costos más elevados del país y se comprometió a “tomar medidas concretas para bajar en forma responsable su costo”.

Luego resaltó que le dará “prioridad a la articulación público privada” y, por otra parte, aseveró que “una agenda de desarrollo no puede soslayar una fuerte agenda social”.

Sobre el final de su discurso destacó la importancia de trabajar con convicción y honestidad: “Los resultados serán las consecuencias de las horas de trabajo diario”, enfatizó el Diputado nacional.

“¡Ha llegado el tiempo de Cambiemos en la provincia. Se puede!”, concluyó, ante la ovación de los cientos de dirigentes y militantes presentes.

Hein: “Estamos ante un gran desafío”

El candidato a vicegobernador, Gustavo Hein, alentó a todos los vecinos a “soñar en grande” para cambiar la provincia y agradeció especialmente a los intendentes “que durante años se prepararon para que esta fórmula sea gobierno en 2019. Gracias por su fortaleza, por el trabajo de todos los días y por sostener los principios del gobierno de nuestro presidente Mauricio Macri”.

“Hace cuatro años que nos estamos preparando. No tenemos discursos ni fórmulas mágicas, sino el esfuerzo del trabajo de todos los días. Sabemos que es difícil pero también sabemos que se terminó el tiempo de nivelar para abajo. Hoy decidimos soñar en grande. Estamos ante un gran desafío. Sabemos que no es fácil, pero no es imposible y podemos cumplirlo”, garantizó Hein.

Destacó la presencia de las mujeres y el compromiso de ellas en las filas de Cambiemos y realzó la participación de múltiples espacios en el frente “porque poniendo las coincidencias por sobre las diferencias y trabajando juntos, Entre Ríos va a salir de años de estancamiento”, aseguró.

Para cerrar, el candidato a vicegobernador de Cambiemos, alentó a todos “a trabajar para poner a la provincia y al país de pie. Cambiemos en Entre Ríos vino a hacer historia y nuestro norte es gobernar la provincia y salir adelante de una buena vez”, afirmó.

Frigerio: “Hoy empieza el cambio en la provincia”

El ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, fue el primer orador del acto: “Hoy es hoy es un día muy especial. Hoy empieza el cambio en la provincia de Entre Ríos, es un punto de inflexión para la provincia”.

Les habló a los cientos de precandidatos que colmaron las instalaciones del club: “Tienen la responsabilidad de llevar a cada pueblo la explicación de para qué estamos acá y para qué queremos cambiar la provincia”.

Luego resaltó que “éste va a ser recordado como el Gobierno más federal de la historia de la Argentina” y aseveró que “en cada pueblo de Entre Ríos hay una obra financiada por el Gobierno nacional”.

De cara a las elecciones, hay dos opciones: “Una es la que viene gobernando la provincia desde hace muchos años. Ahora se han juntado y está claro que son lo mismo. La otra es una propuesta de cambio que propone algo distinto, que quiere cambiarle la vida a los entrerrianos; es la alternativa que lideran Atilio Benedetti y Gustavo Hein”, aseveró ante el intenso aplauso de los presentes. (prensa Cambiemos)

