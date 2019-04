BUSTI: “NO DIGO QUE SÍ NI QUE NO A LA POSIBILIDAD DE SER CANDIDATO A SENADOR NACIONAL POR EL PJ”

El ex gobernador de la provincia, Jorge Busti, no descartó la posibilidad de ser candidato a senador nacional por el Partido Justicialista (PJ) aunque aclaró: “No digo que sí ni que no a la posibilidad, pero voy a esperar qué estrategia determina el gobernador para esa elección”. “Estoy para seguir la estrategia del gobernador porque los senadores y diputados tienen que salir fuertemente a defender los intereses del país y también de la provincia y saber qué van a defender de la provincia”, definió.

Analizó que el resultado aplastante del gobernador Gustavo Bordet en las PASO del domingo se debió a “una manera de gobernar sin soberbia y preocupándose por las cosas cotidianas de los entrerrianos, además de ciertas cuestiones estratégicas que el gobernador cumplió como la reactivación de los puertos”. En cuanto a las perspectivas para las elecciones generales, consideró que el escenario “puede cambiar algo, pero no mucho; en Entre Ríos hay una tendencia muy fuerte hacia el gobernador y no veo en las intendencias más grandes que conozco que haya cambios importantes, con lo cual se va a confirmar la tendencia que se vio el domingo pasado”. Sobre lo ocurrido en la capital provincial, donde el candidato justicialista Adán Bahl superó al intendente Sergio Varisco (Cambiemos) consideró que “en Paraná se impuso la necesidad de un cambio” y destacó “la excelente elección que hizo (Emanuel) Gainza”. En ese marco, dudó que los votantes del joven concejal se vuelquen hacia el varisquismo: “Por supuesto, Varisco tratará de que esos votos se vayan a él, pero me parece que Gainza captó dentro del sector de Cambiemos el descontento hacia la manera de conducir del intendente”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Busti analizó que el domingo “se consolidó algo que se venía viendo que el gran elector en la provincia era el gobernador Gustavo Bordet, quizás por algunas cosas que pueden parecer sencillas en la política como una manera de gobernar sin soberbia y preocupándose por las cosas cotidianas de los entrerrianos”. “Creo que esto caló hondo y fue determinante porque la gente valora todo esto y también ciertas cuestiones estratégicas que el gobernador cumplió como la reactivación de los puertos, que es importante por la provincia en medio de un desastre macroeconómico nacional que repercute en toda la economía entrerriana y del país”, explicitó.

En ese marco, valoró que “indudablemente que hay algunos intendentes, en Paraná se impuso la necesidad de un cambio, no es casualidad que Adán Bahl haya sacado 10.000 votos más que el intendente Sergio Varisco y así quedó bien perfilado para la elección general” y puntualizó: “Lo de Enrique Cresto lo venía diciendo, hay que aguantar a Concordia con la caída de la macroeconomía sin embargo sacó casi un 48 por ciento de los votos, pero además haciendo gestión. No hizo campaña sino que su campaña fue la gestión porque hay que estar atento a la problemática social, de todos los días”.

Agregó que “en Concepción del Uruguay se dirimió bien teniendo en cuenta que hubo siete candidatos y ganó Martín Oliva” y remarcó que “Martín Piaggio es un joven intendente de Gualeguaychú donde unos días antes habían ido el Presidente (Mauricio) Macri y el ministro (del Interior) Rogelio Frigerio y pese a eso tuvo un triunfo resonante”. “Siempre me llamó la atención esa ida de Macri a Gualeguaychú donde bajó en el aeródromo, fue a la Sociedad Rural, hizo una conferencia de prensa y se fue; y ni le avisaron al intendente, lo cual me pareció algo absolutamente raro”, criticó.

En este contexto, dijo tener “el deber de mandarle un saludo a todos los candidatos que se jugaron en la primaria para intendente” y definió que “fue una gran virtud del gobernador Bordet de abrir las puertas a la participación”. “En Paraná ver a los siete candidatos a intendentes pegados al gobernador fue importante, y nadie puede decir que no tuvo participación y entre ellos suman un porcentaje importante que le dará una estrategia a Bahl; en Concordia hubo cuatro; en Concepción del Uruguay hubo siete, y en toda las localidades hubo participación, así que ahora viene el gran desafío de juntar a todos, porque si bien Bordet pasó el porcentaje de todos ellos, es importante que todos estén motivados para la elección general”, reflexionó.

En ese marco, Busti describió que “las cosas pasan tan vertiginosamente en Argentina que ya se ve como algo lejano el tema electoral, porque los problemas cotidianos, el dólar que ahora paro de aumentar, el índice de inflación que hoy van a dar será muy alto, y con los costos de las economías regionales donde les es imposible competir y exportar”.

Ante ello, advirtió que “aquellos que busquen la Presidencia y en el peronismo habrá que no buscar una figura captadora de votos sino un programa que aglutine a todos en función de ver cómo se hace para recibir el próximo gobierno un endeudamiento externo tan importante, condicionante de cualquier acción de gobierno, y por otro lado ver cómo reactivar el consumo interno y la actividad productiva, porque con el asistencialismo y la ayuda para los más necesitados no se sale, se sale con desarrollo productivo. Lo principal para reactivar cualquier economía es bajar la tasa de interés y hoy no se puede ni sacar un crédito con las tasas de interés que hay”.

En cuanto a las perspectivas para las elecciones generales, consideró que el escenario “puede cambiar algo, pero no mucho; en Entre Ríos hay una tendencia muy fuerte hacia el gobernador y no veo en las intendencias más grandes que conozco que haya cambios importantes, con lo cual se va a confirmar la tendencia que se vio el domingo pasado”.

Respecto de los resultados de Paraná, analizó que “lo que pasó es una necesidad de cambiar, Bahl ofreció una propuesta seria, un programa y por algo ganó en todas las seccionales; y dentro de Cambiemos hay que destacar la excelente elección que hizo (Emanuel) Gainza, que no sé si mecánicamente eso se vuelve al voto del intendente Varisco, porque él tiene otra forma de construir, otra forma de hacer”.

Reconoció que “por supuesto, Varisco tratará de que esos votos se vayan a él, pero me parece que Gainza captó dentro del sector de Cambiemos el descontento hacia la manera de conducir del intendente”.

Aunque dudó a la hora de confirmar su posible candidatura a senador nacional, definió: “Voy a seguir lo que haga el gobernador de la provincia, no estoy para hacer algo diferente y la estrategia que determine el gobernador es la que voy a seguir porque creo que si hemos defendido tanto el federalismo y él se ha transformado en una figura preponderante, hacer algo distinto en la provincia de Entre Ríos no tiene sentido”.

“En el caso de la senaduría tiene que ser alguien que conozca. Yo cumplí a rajatabla con lo que dije que no quería ningún cargo provincial, no me involucré salvo en el apoyo concreto al gobernador y al intendente Cresto. No digo ni que sí ni que no a la posibilidad de ser candidato a senador, pero voy a esperar qué estrategia determina el gobernador para esa elección. En mi caso personal estoy para seguir la estrategia del gobernador porque los senadores y diputados tienen que salir fuertemente a defender los intereses del país y también de la provincia y saber qué van a defender de la provincia”, explicó.

Consultado por la posibilidad de que Cristina Fernández pretenda elegir a los candidatos a legislador nacional, descartó que “nadie obligue nada” y aclaró que “si bien Unidad Ciudadana participó de este Frente Creer Entre Ríos hubo 11 partidos. El gobernador ha manifestado y yo comparto que el peronismo va a resurgir como una opción en la medida en que cada una de sus partes o matices no tenga posiciones irreductibles, y que no se crea el dueño de la verdad”.

En esto reiteró: “Yo no voy a hacer nada individual desde mi persona, tengo una historia por detrás pero como está en juego la situación del país, si el gobernador determina que tiene que haber una participación democrática y hay posibilidades para poder competir en una primaria lo veremos. Analizaremos cuáles son las formas y las condiciones pero no es algo que me desviva personalmente”.

Por último, se refirió al escenario electoral nacional y sostuvo que “la elección de Entre Ríos fue muy importante, desde el ´83 a la fecha siempre los candidatos a Presidente ganaron en Entre Ríos y un poco la provincia fue el parámetro de lo que pasaba después en lo nacional. En la medida que vayan surgiendo gobernadores fuertes –y Entre Ríos está dentro de esas provincias que se miran con atención- el 12 de mayo será una fecha muy importante de absoluta bisagra para el país y el peronismo con la gobernación de Córdoba. Si el gobernador (Juan) Schiaretti es reelegido será un gran ordenador de muchas cosas dentro del peronismo y muchos lo vamos a escuchar con atención”. (análisisdigital)

