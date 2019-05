BORDET SE MUESTRA MUY OPTIMISTA DE CARA A LOS RESULTADOS ELECTORALES DEL 9 DE JUNIO

El gobernador recorrió María Grande y Tabossi donde visitó entidades y establecimientos. Habló de las elecciones generales y del respeto a los oponentes electorales.

«Elegimos estar en cada departamento, en las ciudades y en todos los pueblos para contar nuestra propuesta y explicarle a los entrerrianos qué es lo que queremos, cómo queremos gobernar estos próximos cuatro años Entre Ríos sobre la base de lo que estamos haciendo hoy. No son promesas de campaña porque somos un gobierno de palabra», expresó este jueves el gobernador Gustavo Bordet durante su visita a María Grande y Tabossi.

«Somos muy optimistas. Respetuosos también de nuestros oponentes, pero muy optimistas. Creo que estamos en un tramo final de la campaña que nos alienta cada vez más a llevar adelante esta propuesta para los entrerrianos. Tenemos la firme convicción y todas las energías puestas en lograr este desarrollo que Entre Ríos se merece y ojalá cambien estas condiciones macroeconómicas que tenemos en la Nación y que tanto nos perjudican», afirmó.

Junto a la ministra de Desarrollo Social y compañera de fórmula, Laura Stratta, en María Grande el gobernador estuvo en la escuela Nº 168 Mendoza, donde recorrió el edificio nuevo, al cual asisten 280 alumnos de los niveles inicial y primario.

También estuvo en la sede de Enersa con autoridades de la empresa y de bomberos de esa ciudad, quienes le informaron sobre el convenio conjunto mediante el cual Enersa financia un proyecto de bomberos para instalación de energía por paneles fotovoltaicos para autoconsumo de bomberos y el excedente se vuelca a la red de distribución eléctrica de María Grande.

Además tomó contacto con vecinos y comerciantes en la avenida Argentina, antes de dirigirse la unidad básica donde realizó una conferencia de prensa.

Lo acompañaron en las actividades el diputado nacional Julio Solanas y provinciales Diego Lara y Gustavo Zavallo; el intendente Hugo Maín y el candidato a intendente de Creer Entre Ríos Francisco Stang, el candidato a senador Juan Carlos Kloss, y el candidato Diego Gastaldi.

Más tarde, se trasladó a Tabossi, donde estuvieron además el intendente Néstor Landra y la candidata a intendenta Liliana Landra y candidatos a concejales; allí recorrió la obra de distribución de gas es la red domiciliaria que comenzó en abril y cubre a todo el ejido urbano. La obra de gas es de 20,5 millones de pesos y comprende 8.500 metros de cañería y hay un avance del 56 por ciento y se prevé terminar en un par de meses. Luego, observó la obra de ampliación del centro de salud Tita Rosario Falcón; y la del tinglado en el Club Social y Deportivo Tabossi.

«El hecho de estar en María Grande implica tomar contacto con vecinos en el marco de la campaña que venimos realizando. Estuvimos en obra magnífica de la escuela histórica y la más antigua de la ciudad, donde se trabajó en un gran proyecto de ampliación. Hice el compromiso con la directora del establecimiento para la inauguración definitiva en la última semana de julio. La obra ha quedado magnífica, y da la posibilidad que los chicos que concurran puedan tener salón de usos múltiples, un comedor en las mejores condiciones, una sala de música, además de aulas nuevas. Una escuela que luce completamente renovada», remarcó Bordet.

Comentó al tomar contacto con vecinos de María Grande, «caminamos y conversamos mano a mano con el ciudadano de a pie, pero también con comerciantes donde uno recibe muestras de apoyo, de adhesión y de salutaciones. Ve con el agrado que la gente recibe nuestra propuesta. También nos hemos contactado con comerciantes que nos manifestaron lo angustiante de la situación económica que están pasando, producto de políticas económicas aplicadas por el gobierno nacional e impacto fuertemente en el consumo, y por ende, en las ventas de los negocios».

Bordet sostuvo que «esto es una preocupación constante, no sólo en María Grande, si no en todas las ciudades. Vengo de recorrer Concepción del Uruguay y en donde he hablado con comerciantes que me han dicho de la incertidumbre de hasta cuándo podrán mantenerse en esta situación». También se refirió a la recorrida que hizo ayer, junto a la ministra de Desarrollo Social y candidata a vicegobernadora, Laura Stratta, en Victoria.

«Estamos aquí para poner la cara. Con el resultado que tuvimos en las elecciones primarias el 14 de abril podríamos haber hecho, quizás, una campaña mediática, dejar que las redes difundan y divulguen nuestra propuestas, pero entendemos que los entrerrianos merecen un gobierno, un gobernador, una vicegobernadora presentes. Por eso elegimos estar en los 17 departamentos, en todas las ciudades y también en todos los pueblos para llevar adelante nuestra propuesta y explicarle a los entrerrianos qué es lo que queremos, cómo queremos gobernar estos próximos cuatro años Entre Ríos sobre la base de lo que estamos haciendo hoy. Diciéndoles que no son promesas de campaña, que esto uno puede ver y que está materializado, como la escuela Mendoza donde tuvimos», indicó.

Sostuvo luego que «esta es la provincia que se necesita para el futuro porque los tiempos que vendrán serán muy difíciles, y nos necesita a todos. No podemos darnos el lujo de porque estamos en campaña, agraviarnos y decir injurias. Esto es algo que tiene desterrarse en la vida democrática argentina. Por eso nuestra campaña siempre fue mirando a los entrerrianos y planteándoles claramente cuáles son nuestros ejes y propuestas de gobierno. Asumiendo desafíos que lo hemos comenzando a transitar y que tiene ver con un sistema portuario integrado y que ya está funcionando con los puertos habilitados. Esto es una realidad, pero tenemos que ir mucho más allá», detalló.

En ese marco, señaló que se tiene que lograr que «toda la producción de Entre Ríos y la Mesopotamia salga por nuestros puertos. Esto es un gran valor agregado. Mejora la competitividad, pero también deja riqueza en la provincia. Tenemos que ir a una nueva matriz energética y trabajar con energías renovables», indicó.

Se refirió luego al encuentro que mantuvo con el cuartel de bomberos en la oficina de Enersa que se asociaron para un proyecto de dotar de energía solar con paneles solares al cuerpo de bombero, y el excedente inyectarlo a la red para obtener recursos. «Esto es lo que necesitamos. La innovación en nuevas energías y en biomasas. Se está presentando el primer proyecto en Ubajay por 20 millones de dólares y hay que darle impulso. Explorar la energía eólica. Ir a tercer eje que es en materia vial fuertemente a trabajar en todo lo que son nuestros caminos rurales. Todo esto nos da una trazabilidad como provincia y nos pondrá en un escenario donde nuestras economías regionales puedan tener previsibilidad y ser sustentables porque generará mejorías en la estructura de costos», detalló.

También manifestó que a partir de la mayor rentabilidad se tomarán más empleados y se genere empleo privado en la provincia de Entre Ríos. «Esto se hace con políticas públicas y estas son una nueva matriz energética, un sistema portuario integrado e ir hacia la concreción de toda la red vial secundaria y terciaria», sintetizó finalmente. (unoentrerios)

