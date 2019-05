BORDET OPINÓ DEL ANUNCIO DE CRISTINA

El gobernador dijo que “es una noticia que tiene impacto nacional” pero que “en Entre Ríos tenemos en el horizonte cercano el 9 de junio”.

Gustavo Bordet se refirió a la decisión tomada por Cristina Fernández de Kirchner de integrar como precandidata a vicepresidenta una fórmula con el exjefe de Gabinete, Alberto Fernández. Dijo que tomó conocimiento durante la mañana de este sábado de la decisión de la exmandataria y sostuvo que “forma parte de un proceso político que se está dando en el orden nacional donde falta bastante tiempo para conformar las candidaturas, cómo se disputará y en qué espacio”.

“De nuestra parte, hemos venido conversando con todos los dirigentes políticos del orden nacional. Es una noticia que tiene impacto nacional, pero en Entre Ríos tenemos en el horizonte cercano el 9 de junio, cuando son nuestras elecciones, y para esto venimos trabajando”, agregó Bordet en conferencia de prensa que brindó en Gualeguaychú.

Consultado sobre si el Peronismo Federal se sumará o no al esquema que propuso la ex presidenta y ahora precandidata a vice, Cristina Fernández de Kirchner, Bordet aseveró: “No lo sé. Habría que preguntarles a todos los dirigentes que lo componen. Yo buscaré los consensos como siempre lo he hecho”.

Para analizar las consecuencias de la determinación “es demasiado pronto”, apuntó. “Nosotros estamos focalizados en proponerles a los entrerrianos la provincia que queremos para el 9 de junio, con un fuerte contenido de identidad que le hemos impreso a nuestra gestión. Es muy prematuro. Falta mucho para el escenario electoral nacional y situaciones como esta se irán dando”, remarcó además.

“Más allá de los nombres propios, lo que hay que encontrar es una instancia que nos lleve hacia otro modelo, que nos haga superar la especulación y la renta financiera para ir hacia un modelo de producción, de desarrollo y empleo. Después quién lo encabece, será materia de discusión, pero lo importante es ponernos de acuerdo en eso: en qué modelo social, económico y de gobierno queremos para los próximos años”, precisó según consignó Apf.

“Como decía (Juan Domingo) Perón, primero pongámonos de acuerdo sobre las bases del movimiento y luego hablaremos de los hombres. Por encima está nuestra Patria y hoy hay mucha gente que la está pasando muy mal, porque se está aplicando un programa económico que está destinado a unos pocos, que son los que especulan en los mercados y perjudica a la mayoría, a los que producen, a la industria, al trabajador. Esto que está pasando hoy, es lo que hay que cambiar, pero para hacerlo, más allá de las personas, necesitamos las propuestas. Después discutiremos quién es el mejor candidato”, abundó.

Luego dijo: “Hay que ver, la noticia fue hace unas horas. Hay que elaborar. Nosotros formamos parte de un proceso de construcción colectiva donde no hay decisiones unilaterales. Conversaremos con los dirigentes y los intendentes. Vamos a resolver lo que es mejor para los entrerrianos”.

Además descartó que la unidad que pregonaba haya naufragado. “Al contrario. Justamente hay que encontrar estos criterios de unidad, como los encontramos en Entre Ríos, en San Juan. Yo soy un gran constructor de consensos. Siempre lo dije: voy a agotar todos los medios para lograr esos consensos en la provincia de Entre Ríos y, así como lo logramos para las elecciones provinciales, también los encontraremos para las elecciones nacionales”.

