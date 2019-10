BORDET LLAMÓ A DEFENDER EL VOTO EN LAS URNAS COMO MUESTRA DE LA VOLUNTAD DE CAMBIO

En la convocatoria central del Frente de Todos en Entre Ríos de cara a las elecciones generales del domingo próximo, el gobernador apuntó a destacar el proceso unidad del Partido Justicialista por el cual llegó con listas únicas. Bordet también apuntó a la necesidad de ir hacia un modelo productivo a nivel nacional y que esta decisión se tiene que manifestar de forma contundente en los comicios, según pudo registrar de su discurso AIM.

“Hay que salir a convencer a la gente”, planteó en uno de los tramos de su alocución el gobernador Gustavo Border en el acto que fue orador de fondo del cierre de la campaña del Frente de Todos en Entre Ríos. En la explanada del ex Ferrocarril en Paraná, hablaron los candidatos a legisladores nacionales, a diputados y senadores, así como el intendente electo, Adán Bahl. También se proyectó en una pantalla gigante un mensaje del candidato a presidente, Alberto Fernández, de acuerdo a lo que pudo constatar esta Agencia.

El mandatario provincial reelecto focalizó sus palabras en algunos ejes, entre los cuales apuntó al valor de la unificación dentro del PJ para resaltar la necesidad de contar con un “gobierno peronista” a nivel nacional. Dijo que históricamente se ha buscando fragmentar al peronismo, pero se comprendió el sentido de la unidad. “Entendimos este proceso, lo entendió Cristina (Fernández), lo entendió Alberto (Fernández) y los dirigentes de nuestra provincia por imposición de nuestro pueblo. Y a ellos quiero agradecerles, por este proceso de unidad”, subrayó. “Cuando el peronismo se une es invencible”, alentó.

Respecto a las resultados de las Primarais Abiertas Simultáneas y Obligatorias, Bordet dijo que no fue una sorpresa, ya que si bien las encuestas no daban a priori buenos resultados, el contacto cara a cara les decía otra cosa.

Paraná capital

Un párrafo aporte se lo llevó el reconocimiento de haber obtenido una victoria en Paraná, y felicitó nuevamente la performance de Adan Bahl. Con el actual vicegobernador, dijo, les espera un trabajo coordinado con la provincia “Para que Paraná se levante y sea una verdadera capital de provincia”, y ante este desafío prometió que esará como “gobernador trabajando al lado”. Del mismo modo hizo extensivo este compromiso para cada “intendente, como lo estuve estos cuatro años, no importa del partido que sea”, recordó.

Bordet aludió a su proyecto de gobierno en la provincia, para luego articular su propuesta con la necesidad de contar con un gobierno del mismo signo en la Nación. Explicó que para poner en marcha el mecanismo productivo en Entre Ríos, contar con mayor construcción de viviendas y una y que sea “realidad una educación de excelencia”, no alcanza “con nuestra voluntad y sumatoria de esfuerzos si no hay un gobierno nacional que se preocupe por la producción, el desarrollo y la generación de empleo. No alcanza si no tenemos un gobierno de Alberto y Cristian; tenemos que ganar clara y contundente”.

El gobernador fustigó la política económica de Mauricio Macri, y sin dar nombre concretos, afirmó que “No se puede sostener un país con quien privilegia la renta financiera y la especulación”. Señaló en este sentido al saldo de estas políticas cuyo resultado es que gente que no llega a fin de mes, cuatro millones de nuevo pobres y el 54 por ciento con niños bajo la línea de pobreza. Es por esto que, sostuvo, “tenemos que tener un gobierno que privilegios los intereses populares”.

En los últimos tramos Bordet arengó a la militancia presente a salir, casa por casa, pueblo por pueblo, a “convencer a quien esté dudando, esta es la tarea militante y tenemos que hacerlo con la alegría de saber que este domingo 27, que nos recuerda una fecha triste, pueda ser recordada con alegría en el aniversario de (la muerte) Néstor (KIrchener)”.

Sobre la campaña destacó el mandatario la austeridad, “porque se convence con la palabra y no con la plata. Y porque sabemos que hay gente que la está pasando mal y por eso tenemos que predicar con el ejemplo”.

Border se mostró confiado y expectante sobre los resultados del domingo, planteando un escenario difícil por venir, pero que siempre “vino el peronismo para hacerse cargo del desastre de las políticas de ajuste”.

Finalmente agradeció a los fiscales “que van a custodiar nuestros votos a las escuelas. No vaya a ser que nos encontremos con alguna sorpresa”, dijo sembrando algo de intriga. “Cada voto vamos a defenderlo, porque en cada voto está la voluntad de cambiar”, cerró.

