BORDET: “EL SENTIDO DE LA POLÍTICA ES TRANSFORMAR”

“Lo que más nos gusta es transformar la realidad y lo hacemos a partir del trabajo. El sentido de la política es transformar”, dijo el gobernador Gustavo Bordet en Santa Elena donde firmó un contrato de obra para el edificio de una escuela por 12 millones de pesos, entregó aportes y recorrió obras.

Bordet llegó este martes pasadas las 11 al polideportivo municipal de Santa Elena, para iniciar su recorrida por las obras que se están realizando en el corsódromo, y en el ensanche y mejoras Acceso a Santa Elena. También inauguró una planta campamentil y entregó herramientas y aportes.

Allí, el gobernador Bordet junto a la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, sostuvo: “Lo que más nos gusta es transformar la realidad de nuestras ciudades, de nuestra provincia” y destacó el trabajo en conjunto con los municipios. “Esta forma de trabajo que la hacemos con todos los intendentes. Sin discriminar porque la gente nos elige para que cumplamos un mandato, un objetivo, una función, y nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Ese es el sentido que tiene la política: el poder transformar. Si no, pierde absolutamente todo tipo de sentido”.

“El compromiso es seguir trabajando de la misma manera. Tenemos varias obras y temas más en carpeta. Hemos pasado momentos que no fueron fáciles. Tenemos una situación macroeconómica realmente muy compleja y complicada. Nos estamos haciendo cargo y así poco a poco, con constancia y tenacidad vamos superando los obstáculos. Esta es la forma de trabajar”, insistió.

El mandatario hizo referencia al contexto actual: “Hay un problema macroeconómico muy grave donde la inflación anualizada de febrero de 2018 al 2019 está en un 51.5 por ciento; las tasas de interés, hasta ayer estaban en el 67 por ciento, hoy probablemente hayan subido un poco; tampoco han podido frenar la corrida del dólar, hay una recesión fenomenal”.

“Hoy este modelo lo que favorece y privilegia es la especulación y el capital financiero y acá hay que ir a un modelo que apoye el desarrollo productivo, al empleo, al crecimiento claramente y hay instrumentos para hacerlo, no queremos un gobierno que solamente beneficie a unos pocos, queremos un gobierno que beneficie al conjunto de la sociedad”, afirmó. Y en ese sentido completó: “Entre Ríos no puede seguir perdiendo empleo y para esto nosotros trabajamos todos los días al lado de nuestros productores, al lado de las Pymes que generar empleo para que se pueda sostener la producción y por otro lado no se despida absolutamente a nadie”.

Trabajo en conjunto

Luego, Bordet destacó la importancia del trabajo en conjunto, e indicó que “hay cosas que son emotivas. Yo no conozco la escuela de Avigdor, pero me hablaron tanto de esa escuela y sobre la necesidad de tener edificio propio. El senador Ballestena insistentemente me decía de la necesidad de contar con el edificio nuevo. Es una obra de 12 millones de pesos y no quise ir hasta Colonia Avigdor hasta que la obra no empiece. Ahora sí, empieza la obra e iremos. Mis felicitaciones a toda la comunidad educativa de la escuela”, antes de hacer referencia a otra escuela en San Carlos. “Otro establecimiento en Santa Elena que es una gran obra que está en plena ejecución”.

Por otro lado, destacó las gestiones de los intendentes y a la importancia de solicitar porque da cuenta que se “es un intendente preocupado y comprometido por su pueblo. Así que a mí no me molesta que pida. Al contrario, tenemos toda la confianza, las ganas, la vocación y la voluntad para poder llevar adelante estas obras. Asumimos un desafío cuando comenzamos la gestión de poder hacer el acceso completo a Santa Elena, desde la ruta hasta el centro. Cumplimos la primera etapa que la estamos terminando, y automáticamente comenzaremos la segunda etapa, y luego la tercera. No sé si nos alcanzará el mandato. A lo mejor, si por ahí está la voluntad de los entrerrianos y los santaelenenses, lo podamos cumplir en el futuro”, sostuvo.

El gobernador dijo además que “hay un profundo compromiso de trabajo con el intendente Silvio Moreyra” y recordó que cuando si inició la gestión se propuso obras que “eran muy necesarias para a ciudad. Fuimos cumpliendo etapas y para adelante se abre la necesidad y la posibilidad de ampliar esas etapas”.

Recordó cuando se le planteó la necesidad de que el instituto terciario cuente con un edificio propio, el trabajo en el proyecto que hoy está terminado. “Es un proyecto ambicioso y que representa para la provincia más de 30 millones de pesos. Es un proyecto necesario porque es donde se forman jóvenes que después aplican sus conocimientos en el futuro para el trabajo. Esta es la sociedad que queremos para Entre Ríos. Una sociedad que brinde igualdad de oportunidades y que quienes quiera los conocimientos en la escuela pública, después pueda aplicar esos conocimientos aquí. Entendemos que son obra muy necesarias y por eso estaremos licitando esta obra en la próxima semana porque es muy merecida para toda la localidad de Santa Elena”, aseguró.

Luego destacó la belleza del predio en el que se proyectan desarrollar los campamentos estudiantiles y recordó la entrega de los elementos que se hizo recientemente. “Más allá de lo recreativo, la actividad campamentil, sirve para forjar lazos de amistad, intercambiar opiniones y fundamentalmente en formarse en valores que es algo que venimos bregando para nuestra educación pública”, remarcó.

Finalmente agradeció el “afecto y el cariño de los ciudadanos de Santa Elena, y que es recíproco y se agradece”.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, manifestó que la visita “tiene que ver con estar presente en el territorio, dando respuestas a las demandas sociales, que son muchas”. Además, se refirió a la entrega de aportes: “Entregamos aportes en el marco de Poder Popular que es el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, pero también a los emprendedores que necesitan dar un salto de calidad en el modo en el que producen y venden y aportes de la Secretaría de Deportes para instituciones educativas que cumplen una función social que es muy importante”.

En la inauguración de la planta campamentil, el intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra, dijo que “desde lo educativo es un día muy importante” y comentó que cuando “desde el CGE nos invitaron a participar de este proyecto teníamos dudas si lo podríamos realizar. Quiero agradecerle a usted gobernador y a su equipo de trabajo porque esto es un crecimiento en la oferta educativa local y además permite ampliarlo para que muchos gurises entrerrianos de la región puedan venir y convivir con la naturaleza, la formación la educación y el compañerismo”.

“Entre las cosas importantes que ha hecho el gobierno provincial podemos enmarcar este hecho”, afirmó Moreyra antes de agradecer a la ministra Stratta por el “empuje y permanente apoyo a estos proyectos productivos, que parecen pequeños pero le dan incentivo a nuestra economía, a nuestros vecinos y a aquellos emprendedores que muchas veces no le ven salida a la situación”.

Planta campamentil

La planta de campamento del CEF N° 27 quedó inaugurada y a disposición de las escuelas. Funcionará en la casa número 4 (Cuesta de los Troperos Barrio Sur) dentro del predio que comprende el ex frigorífico Santa Elena, puesto a disposición del CGE mediante un convenio comodato, firmado entre la presidente del CGE Marta Irazábal de Landó y el intendente Silvio Moreyra.

Esta planta de campamento se encuentra dentro del programa Entre Ríos Acampa de la Dirección de Educación Física del Consejo General de Educación el cual cuenta con 12 predios, los cuales pueden ser utilizados de manera gratuita por aquellas instituciones educativas interesadas en realizar campamentos.

Cabe destacar que se estará utilizando por primera vez los materiales entregados el 11 de febrero pasado, en el Centro Provincial de Convenciones por el Gobernador. Dichos elementos son carpas, bolsas de dormir, cocina industrial, heladera, batería de cocina y vajilla completa para 30 personas.

Aportes

Tras las palabras del intendente Moreyra y detalles de la planta campamentil, se firmó el contrato de obra para los trabajos en la Escuela de Colonia Avigdor por 12 millones de pesos, se entregó aportes al municipio para solventar gastos por el emergencia climática, a los bomberos voluntarios en el marco del Plan de Manejo del Fuego de la Secretaría de Ambiente, al Club Independiente de La Paz, a la Asociación Civil de la localidad del Solar para emprendimiento de panificación y a juntas de gobierno del departamento La Paz.

También se otorgaron aportes para el desarrollo de proyectos del Programa Mejor es Hacer, del Ministerio de Desarrollo Social; del programa Elegimos participar para centro de estudiantes; y del programa Poder Popular. A esto se sumó la entrega de certificados del programa de Incorporación de tecnología para emprendedores.

Acompañaron al gobernador y al intendente Silvio Moreyra, las ministras de Desarrollo Social, Laura Stratta; y de Gobierno, Rosario Romero, y su par de Planeamiento, Luis Benedetto; la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó; los secretarios de Gobernación, Edgardo Kueider; de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard; y de Deporte, José Gómez. También estuvo el legislador Aldo Ballestena.

