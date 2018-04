Bordet: “El cuidado de nuestros mayores es una prioridad en nuestra gestión”

“Aplicamos los recursos provinciales en políticas para nuestros mayores”, dijo el gobernador Gustavo Bordet al recorrer junto al vicegobernador Adán Bahl las obras que se están realizando en el Hospital Pascual Palma y entregar un vehículo utilitario.

“Vinimos para conversar con el director, el personal y los abuelos que están aquí para ver qué más está haciendo falta y de qué manera entre todos, trabajando, ponemos una cuota aparte para lograr las soluciones que necesita este hospital”, manifestó el mandatario.

El gobernador explicó que en el Pascual Palma de Paraná se están haciendo obras integrales de refacción porque “tenía un estado de deterioro muy grande. Y habida cuenta que el año pasado cayó un árbol sobre el techo que había producido severos daños, había que trabajar rápidamente parar poder llegar en tiempo y forma con reparaciones que tienen que ver con infraestructura edilicia”.

Junto a su esposa Mariel Avila, el mandatario informó que en las obras se están invirtiendo 16 millones de pesos “100 por ciento con fondos provinciales”. Asimismo adelantó que, finalizados los trabajos en el lugar, “vendrá una segunda etapa de obras porque entendemos que el cuidado de nuestros mayores resulta fundamental, es una prioridad en nuestra gestión, por eso es que aplicamos los recursos en políticas de esta naturaleza”.

Símbolo

Por su parte el vicegobernador Adán Bahl mencionó: “El complejo de la Escuela Hogar es un predio muy caro al sentimiento de los paranaenses. No sólo tiene un valor histórico y es símbolo de una época, sino que a su alrededor surgió toda una barriada, parte fundamental de la ciudad. No es lo mismo para los vecinos ver que el edificio se cae y se deteriora si no que –por el contrario- se le da nuevos usos y cobra nueva vida, porque todo el barrio se beneficia y se jerarquiza”.

En relación a las obras que se desarrollan en el complejo, el vicegobernador resaltó: “Debemos sentirnos orgullosos de que nuestros edificios históricos se cuidan, de que nuestros espacios públicos se revalorizan. Y de que vamos incorporando valor, en este caso, infraestructura social valiosa, como es el caso del centro terapéutico, para el presente y para las próximas generaciones”.

También Bahl destacó los avances del Hospital Geriátrico Palma “donde personal de maestranza que está llevando adelante los trabajos realizó cursos de capacitación para hacer las tareas con el cuidado que requieren”.

Un utilitario para el Hospital de Día

La ministra de Salud, Sonia Velazquez, destacó la inversión millonaria realizada para la reestructuración de la sala 2 del hospital por parte de la provincia, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicio.

Durante la recorrida el gobernador entregó un vehículo utilitario marca Peugeot Partner Patagónica, que fue bendecido por el padre José Barreto, y será destinado a los traslados necesarios de quienes asisten al área de Hospital de Día. “Esta unidad de traslado es para los adultos mayores que vienen a hacer talleres y recreación en el Hospital de Día”, señaló la ministra, quien indicó que en el Palma hay unas 24 personas internadas.

Las obras en el Hospital Pascual Palma

La obra en el Hospital Pascual Palma cuenta con un 84,88 por ciento de avance, informó el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicio.

Desde la nueva dirección del hospital, a partir de las gestiones de la ministra Sonia Velázquez, se concretaron e iniciaron acciones para la mejora de la institución. A saber: se puso en funcionamiento el sector del Hospital de Día tras la caída del árbol; se reabrieron los consultorios externos de Cardiología, Psicología y Psiquiatría y funciona el servicio de Salud Mental. También se fundó el área de Capacitación y Docencia a partir de un taller de seguridad e higiene.

Asimismo, mediante una colaboración del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), se realizó el cercado perimetral de la zona norte con bloques de cemento y cercado olímpico sobre la calle Los Constituyentes. Además se recibieron 30 colchones por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

También se encuentran en obras las salas 1 y 3; se está pintando y equipando el gimnasio de la sala 3; está en refuncionamiento la sala 2 mediante la colocación luminarias, aires acondicionados, ventiladores de techo y sistema de aspiración y oxígeno. Finalmente se realiza la refuncionalización de los gimnasios pertenecientes a las salas 1 y 2.

Presencias

En la actividad participaron los ministros de Economía, Hugo Ballay, y de Planeamiento, Luis Benedetto; el secretario ministerial de Planeamiento, Marcelo Richard; la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Landó; la titular del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Cristina Ponce; la presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Marisa Paira; el diputado provincial Gustavo Zavallo; y la diputada nacional Mayda Cresto.

También estuvieron presentes el secretario de Salud, Mario Imaz; el coordinador General de Ministerio de Salud, Germán Coronel; el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Guillermo Zanuttini; la subsecretaria de Administración, Gabriela Diez; y el director del Hospital Pascual Palma, Esteban Sartore. (dgip)

