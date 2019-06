BORDET: “DEBEMOS ADAPTAR NUESTRAS INSTITUCIONES A LO QUE LA DEMOCRACIA MODERNA NOS EXIGE”

El gobernador Gustavo Bordet señaló que su gestión trabaja en generar las condiciones para la implementación del sistema de Juicio por jurados en Entre Ríos, puesto que es necesario “adaptar nuestras instituciones a lo que los tiempos de la democracia moderna nos exige”.

Anticipó que en los próximos días remitirá a la legislastura entrerriana el proyecto de ley de Juicio por jurado, y abogó para que la normativa tenga el más amplio consenso.

Junto al presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrillón, y los vocales del cuerpo, el gobernador Gustavo Bordet presidió este miércoles el acto de apertura de las jornadas sobre Juicio por jurados que se extenderán hasta el jueves en el salón de actos del Poder Judicial de la provincia.

Allí también estuvieron presentes las ministras de Gobierno, Rosario Romero, y de Desarrollo Social, Laura Stratta, además de legisladores provinciales y referentes del ámbito judicial entrerriano.

Tras expresar la importancia de poder compartir las jornadas en la ciudad de Paraná, el gobernador Bordet dijo que hace mucho tiempo desde la provincia se vienen generando las condiciones para tener un instituto que fortalezca a la democracia, como es el de Juicio por jurados.

Señaló que la tarea realizada en este sentido no fue fruto de una cuestión antojadiza, sino que fue fruto de “atender a distintos sectores de la vida jurídica del Poder Judicial y del ámbito legislativo, y también de escuchar a los ciudadanos de nuestra provincia para poder generar mejores condiciones de calidad democrática para nuestra población. Y el Juicio por jurado cumple con esa tarea», aseguró Bordet.

Explicó que en nuestro país, tanto la Constitución de 1853 como la Constitución entrerriana del ’33 ya preveían la posibilidad de la puesta en funcionamiento del Juicio por jurado, y apuntó que esto, de algún modo, fue ratificado por la Constitución nacional reformada en 1994, y la provincial reformada en el año 2008.

Y este sentido explicó: «Es tarea nuestra adaptar nuestras instituciones a lo que los tiempos de la democracia moderna nos exige. El concepto de democracia que queda plasmado en la Constitución del ’33 está tomado en una época donde nacían las democracias que dejaban atrás modelos monárquicos y se enarbolaban conceptos que en ese momento eran progresistas y superadores. Pero los tiempos modernos han ido obligando a que las instituciones vayan generando mecanismos que perfeccionen la democracia. No tengo ninguna duda que en los años que vienen por delante esto se va a asegurar, y si no tenemos instituciones que puedan reflejar ese sentir de la población de participar activamente en los procesos democráticos que no se agotan solamente en el sufragio, sin dudas alguna vamos a tener una carencia de participación ciudadana sobre las instituciones”.

Y enseguida remarcó: “Es muy necesario que el Poder Judicial, que muchas veces parece distante de las opiniones y del sentimiento de muchos ciudadanos, den la posibilidad a que hombres y mujeres de a pie, que todos los días participan activamente de los problemas cotidianos de la sociedad, puedan intervenir en procesos que resultan claves para poder a través de su decisión tomar determinaciones. Por eso es que desde el Poder Ejecutivo nosotros propiciamos y auspiciamos la posibilidad de que exista un marco legislativo que ponga a Entre Ríos en igualdad de las provincias argentinas que ya tienen esta institución. No estamos mirando de manera lejana, estamos mirando a nuestras provincias vecinas que tienen la institución de Juicio por jurado donde ha funcionado perfectamente bien, donde hay una fallo de la Corte Suprema que convalida y ratifica el Juicio por jurado y que además en todas las provincias que se ha implementado nunca se ha vuelto hacia atrás con lo cual se demuestra que ha funcionado bien».

“Entre Ríos tiene que estar a la altura de estas circunstancias –continuó-. Por eso es que desde el Poder Ejecutivo coincidimos con la visión que tiene la Sala Penal y que tiene el Superior Tribunal de Justicia. Coincidimos con la visión que tiene el Colegio de Abogados, con cuyos representantes me reuní y me acercaron el proyecto, y también coincidimos con la voluntad que muchos legisladores tienen. Es tarea de que el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos, donde hoy hay aquí presente legisladores de todos los bloques, que podamos encontrar los consensos necesarios como lo hemos logrado en otras materias, porque una ley de estas características debe tener la plena voluntad y el pleno acuerdo, y buscar en lo posible la unanimidad de criterios. Para esto vamos a estar trabajando y el compromiso, previo a estas jornadas que sirven para esclarecer e iluminar lo que significa el Juicio por jurado a muchos ciudadanos que con razón no conocen cabalmente hacia donde se dirige esta institución, es que podamos tener las herramientas de información necesarias para poder lograr la mejor legislación y por sobre todas las cosas para poder lograr que el sistema de justicia en la provincia de Entre Ríos integre a los hombres y mujeres en las decisiones que afectan a nuestra sociedad todos los días”, completó Bordet.

Actualmente el sistema de Juicios por Jurados fue aprobado por ley en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Chaco, Mendoza, Río Negro y San Juan.

Trabajo conjunto

Por su parte, el presidente del Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, sostuvo que «cuando los tres Poderes conviven, como se viene haciendo estos cuatro años, es posible fortalecer la democracia y que las cosas salgan bien. Bajo la conducción del gobernador, se fije la política, que la Legislatura enmarque las leyes que se puedan interpretar y, en este caso, con participación popular, de tal manera de dar solución a los conflictos y mantener el armonía social que Entre Ríos requiere». Tras ello agradeció a las instituciones y personas que intervinieron en la organización de estas jornadas.

«Tenemos entendido señor gobernador que enviará un nuevo proyecto. Desde el Superior Tribunal se ha expedido favorablemente. Nuestro cuerpo y los ministerios públicos también lo acompañan. Creo que podrá ser el gobernador que logró, después de tantos intentos, el juicio por jurados», concluyó.

Las jornadas

Las jornadas son organizadas por el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “Dr. Juan Bautista Alberdi” en forma conjunta con el Ministerio de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, y tienen el auspicio de la Cámara de Senadores y Diputados de la provincia, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ), la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos y el Colegio de Abogados de la provincia.

Fueron declaradas de interés judicial por el STJER y están destinadas a integrantes de la magistratura, del funcionariado, personal administrativo del Poder Judicial y público en general y se desarrollarán en el Salón de Actos del Poder Judicial, ubicado en el segundo piso de los Tribunales de Paraná.

Autoridades

En el acto estuvieron presentes los vocales del STJ, Bernardo Salduna, Claudia Mizawak, Juan Ramón Smaldone, Miguel Angel Giorgio y Martín Carbonelli; el procurador General de Entre Ríos, Jorge García, y el defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez, además del secretario de Justicia de la provincia, Pablo Biaggini, e integrantes del Poder Judicial de provincias argentinas, del Poder Ejecutivo, Administrativo y Judicial de Entre Ríos. (dgip)

Me gusta: Me gusta Cargando...