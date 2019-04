BORDET: “A PESAR DE LAS DIFICULTADES NACIONALES TENEMOS UNA PROVINCIA EN MARCHA”

A una semana del contundente triunfo electoral en las PASO, el gobernador Gustavo Bordet reunió a su gabinete para ratificar el rumbo de la gestión y profundizar las políticas en obra pública, y contención social y sanitaria de la población.

“Tenemos una provincia que a pesar de toda las dificultades nacionales que hay, está en marcha, y eso nos da la confianza y la fuerza para seguir adelante”, expresó el gobernador, junto al vicegobernador Adán Bahl.

“Podemos tener una provincia con equilibrio fiscal, pero a su vez sin recorte de gasto social, ni en salud y sin despedir empleados. Este es el capital político que tenemos para ofrecerle a los entrerrianos, que fue bien valorado en las PASO y que vamos a llevar adelante en la campaña electoral para el 9 de junio”, subrayó.

Al término del encuentro, realizado en el Centro Provincial de Convenciones, el mandatario expresó que en la reunión con el gabinete ampliado se analizó la marcha de la gestión, “poniéndonos de acuerdo en articular entre todas las áreas acciones de gobierno que nos permitan ir cumpliendo con lo que tenemos presupuestado y previsto”.

Y agregó: “Analizamos distintos aspectos y siempre es muy provechoso trabajar en equipo, si algo hemos podido concretar en nuestra gestión es este trabajo articulado que nos ha dado la oportunidad de llevar a cabo acciones y gestiones que en el tiempo dieron sus frutos y resultados”.

Medidas del gobierno nacional

Respecto a las últimas medidas lanzadas por el gobierno nacional, relacionadas con el plan de precios esenciales y otras cuestiones, señaló: “Quisiera ser optimista, pero la verdad es que no hubo ninguna consulta a los gobernadores, lo que sabemos del plan es lo que trascendió por los medios de comunicación, no tenemos otra información al respecto. Opinar sobre algo sobre lo que no tuvimos ninguna consulta previa y tampoco tenemos el conocimiento cabal de en qué consisten las medidas o como se van a implementar, me exime”.

Luego indicó: “Ojalá den resultado porque la gente necesita un respiro, tenemos una inflación que cada vez es más alta. Hoy la inflación anualizada está en el 55 por ciento y todo hace pensar que después de abril va a estar en el 57 por ciento”.

Elecciones

En otro orden, al ser consultado por la prensa sobre las elecciones generales en la provincia el 9 de junio, dijo que, si bien no se habló del tema en la reunión de gabinete, “nosotros estamos participando y vamos a participar de la campaña política”. Tras ello apuntó: “Fundamentalmente lo que nosotros planteamos es generarle a los entrerrianos la confianza, la previsibilidad, una provincia ordenada. Lo que nosotros prometemos lo cumplimos, y efectivamente lo estamos haciendo. Plantear que se puede estar en una provincia con equilibrio fiscal, pero a su vez sin recorte de gasto social, ni en salud y sin despedir empleados. Este es el capital político que tenemos para ofrecerle a los entrerrianos, que fue bien valorado en las PASO y que vamos a llevar adelante en la campaña electoral para el 9 de junio”, subrayó.

Sobre los resultados del escrutinio, advirtió: “Las elecciones ya pasaron, hoy estamos en otra etapa, muy contentos porque el resultado nos arroja 25 puntos de diferencia, y una elección que superó el 58 por ciento realmente es histórica. Pero hoy empezamos de nuevo, estamos trabajando fuertemente para no defraudar ese voto de confianza de los entrerrianos. La mejor manera es trabajando. Al otro día de las elecciones ya estábamos siguiendo adelante con las acciones. Estamos muy entusiasmados no sólo por el resultados sino porque queremos una provincia que a pesar de todas las dificultades nacionales que hay, y que son muchísimas, está en marcha y eso nos da la confianza y la fuerza para seguir adelante”.

Por su parte, el vicegobernador, Adán Bahl, dijo que “para lograr los objetivos hay que trabajar, coordinadamente. Como decía el gobernador, se hace un tremendo esfuerzo para cumplir con todas las obligaciones de la provincia, manteniendo un equilibrio”.

Manifestó luego “la preocupación porque este teórico equilibrio que está logrando la Nación está dejando de lado a la mayoría de los argentinos. Uno ve y analiza que, en la medida en que no se vaya por un modelo productivo y de industrialización, con ajustes solamente, no se encuentran los motores para hacer despegar el país. Estas medidas son un paliativo pero aún no vemos las medidas de fondo. Y eso es preocupante porque impacta directamente en las economías regionales y en el bolsillo de cada persona”. (DGIP)

