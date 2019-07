BAHL: “SI ESTE NIVEL DE GASTOS SIGUE EN EL MUNICIPIO, HABRÁ COMPLICACIONES FINANCIERAS”

Bahl contó detalles del encuentro de sus colaboradores con el intendente Sergio Varisco y sus funcionarios.

El vicegobernador e intendente electo de Paraná, Adán Bahl, dio detalles de la reunión que mantuvieron sus colaboradores con actuales funcionarios municipales y adelantó que “la situación de los números del municipio es muchísimo más preocupante de lo que uno veía”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Bahl aseveró que “la situación de los números del municipio es muchísimo más preocupante de lo que uno creía, y eso se acentuó en el último cuatrimestre, con una marcada aceleración de los gastos”.

Al respecto, comentó que “eso se ve muy bien reflejado en un informe que hace la Dirección de Presupuesto a fines de marzo o principios abril a la secretaria de Hacienda, donde pide directivas porque hay muchísimas partidas que ya llevaban un nivel de afectación del 90 por ciento”. “El director de Presupuesto le pide a la Secretaría de Hacienda que le impartan directivas de cómo seguir y pregunta cuál es la solución. Lo que se sabe es que el expediente quedó ahí y luego fue remitido al Concejo Deliberante y al Ejecutivo para recibir instrucciones. Es preocupante que ya en marzo, abril varias de las dependencias tuvieran una afectación presupuestaria que superaba el 90 por ciento”, planteó.

En tal sentido, dijo que “eso de alguna manera está proyectando lo que veníamos diciendo hace meses atrás: la difícil situación económica, financiera y presupuestaria de la Municipalidad” y alertó que “no debería sorprendernos que en las próximas semanas o meses veamos alguna solicitud de aumento de presupuesto y en ese caso habrá que ver cuál es el financiamiento para ese eventual incremento de recursos”.

A la hora de explicar los motivos de esta situación, el vicegobernador analizó que “el recurso se fue amesetando y no se tomó conciencia de ello, se fueron tomando proporcionalmente cada vez más compromisos financieros y económicos, y eso impactó”. “Cuando uno tiene el presupuesto tiene que ir mirando el recurso que va variando en función de la actividad económica, de la inflación, y de otra serie de variables. Si no se toma conciencia de ello y permanentemente se incurre en gasto, más gasto, más gasto ocurre esto: en un presupuesto de 12 meses hay áreas que en marzo ya tenían afectado el 90 por ciento, y eso es un dato concreto y objetivo, no es una apreciación subjetiva”.

En ese marco, mencionó que “se habló mucho de los plazos fijos existentes pero cuando se mira la situación del Tesoro –que se mira de manera informal porque presentamos una nota hace más de 10 días pidiendo información sobre cálculo de recursos, la planilla de recursos afectados, la ejecución mensual del presupuesto, detalle de la deuda consolidada, pero hasta ahora no hemos recibido información- al 25 de julio se ve que los recursos no son para nada halagüeños”.

“Efectivamente el municipio tiene plazos fijos pero es un monto insignificante con respecto al nivel de gastos que tiene. No es que tenga un plazo fijo que cobra tres o cuatro masas salariales: por lo que vi, al 25 de junio tiene un plazo fijo del Banco Nación con vencimiento el 3 de julio, por 121 millones de pesos; otro plazo fijo de 5 millones; el plazo fijo en dólares del endeudamiento que tomó con la provincia el año pasado que paulatinamente va menguando. Pero cuando uno mira los gastos, la inversión que hacen mes a mes la situación del Tesoro es muy preocupante”, describió.

El encuentro

Respecto de la presencia del intendente Varisco en la reunión con sus colaboradores, comentó que “en su momento se pidió una audiencia que no se terminó de concretar formalmente, luego hubo una charla informal, y posteriormente el 13 de junio se hizo una presentación formal de una serie de información que es necesaria para estudiar los números de la Municipalidad”.

“Hay una resolución del Tribunal de Cuentas que regula todos los elementos que debe presentar un gobierno que se va al gobierno que ingresa. En función de esa información, cuando esté formalmente presentada vamos a tener la posibilidad de proyectar mes a mes cuál es la perspectiva. No obstante, si este nivel de gastos se sostiene, indudablemente habrá complicaciones financieras. Eso sin ninguna duda es así y creo que a esta altura ya las autoridades municipales se han dado cuenta o han tomado conciencia de ello”, sentenció.

Consultado sobre los conceptos de Varisco en el encuentro, reveló que el intendente “dijo que la nota que presentamos estaba circularizada para que cada una de las áreas haga su informe, con información que tiene que venir de Tesorería, de Presupuesto, de Liquidación de Haberes, Contaduría y que no es información que hay que preparar especialmente sino que debe estar permanentemente a disposición del intendente”.

“Fue una reunión breve, donde manifestó que esos informes iban a estar a la brevedad y que ponía a disposición los funcionarios para que nosotros podamos empezar a mirar los números, sin tomar ningún tipo de decisión por supuesto. La reunión se llevó adelante en el lugar y bajo las condiciones que el municipio puso. No hubo nada extraño, participaron cuatro colaboradores de nuestro equipo, fue una reunión cortita de 15 a 20 minutos, y esperamos que en el transcurso de esta semana esta información que pedimos en carácter formal nos sea entregada y a partir de ahí podamos proyectar la situación actual con números oficiales”, puntualizó Bahl.

En ese sentido, estimó que “seguramente habrá muchas otras reuniones, porque este es el inicio para ver los números; después habrá reuniones de cada una de las áreas y nosotros tenemos una planificación semana a semana, pero tenemos que empezar por lo más importante que es justamente ver la situación del Tesoro, cómo evoluciona y tener una perspectiva muy clara porque seguramente habrá que tomar medidas”.

Admitió que “además el objetivo era hablar con el equipo del intendente para que tomen conciencia de la situación en que está la Municipalidad”.

Cantidad de empleados

Consultado sobre el número concreto de trabajadores municipales, el intendente electo afirmó: “Lo que tengo es el último informe de la liquidación de junio, pero hasta ahora de manera formal no nos informaron la cantidad de empleados. Sí hubo un incremento muy significativo durante los últimos cinco meses, en un número que ronda las 1.000 personas aproximadamente entre planta permanente, contratos de obra y contratos de servicios, y que se detecta por la liquidación y la fecha de ingreso de esas personas, lo cual impactó muy fuerte en los números de la Municipalidad”.

Respecto de un posible encuentro personal con Varisco, sentenció: “Lo que me interesa es empezar a conocer los números y empezar a trabajar con cada área, y luego se puede dar una reunión. En la medida en que cada área estén abiertas y predispuestas vamos a poder trabajar bien, vamos a dar nuestra opinión pero sabemos que todas las medidas y todas las decisiones que se tomen en los próximos meses corresponderán a la actual gestión”.

Conformación del Gabinete

Sobre el particular, Bahl dijo que “van a faltar varios meses” para conocer a los miembros de su Gabinete y explicó: “Estamos revisando varias orgánicas en función de los objetivos que tenemos planificados, sobre eso tenemos equipos trabajando y seguramente lo vamos a conformando y se conocerá un tiempo antes de asumir la gestión. Hasta el momento no hemos designado a nadie en particular pero si tenemos muchísimos colaboradores para analizar cada una de las áreas y de las temáticas que queremos llevar adelante”.

Explicitó que “esto lleva todo un proceso; implica responsabilidad, compromiso, el conformar un equipo; no es una cosa de un día para el otro, tenemos cinco meses todavía y estamos trabajando todos los días. También quiero ver cómo evoluciona la actitud de cada persona, el grado de compromiso porque la tarea va a ser muy difícil en los primeros seis meses y hay que estar muy convencidos”.

“El nivel de gastos y el trabajo que tiene hoy la Municipalidad, producto de incremento de agentes, incremento de nivel de gastos, obras públicas que están avanzadas y que no están presupuestadas económicamente, han generado una situación sumamente complicada en la Municipalidad. Asi que los primeros meses serán muy pero muy difíciles, y una vez que tengamos la visión concreta –después de que el municipio nos provea todos los números- vamos a llegar a la sociedad para contarle como está actualmente la situación financiera y económica del municipio de Paraná. Vamos a trasparentar hasta el último detalle para que todos los paranaenses sepamos concretamente cómo está nuestra Municipalidad”, refirió.

Reunión con los gremios

Por último, el intendente electo aseguró que mantendrá reuniones con los distintos gremios municipales: “Haremos todo lo necesario para tener un diálogo constructivo, porque queremos trabajar fuertemente en la capacitación del empleado municipal, para mejorarle las condiciones, y en eso se necesita un compromiso de los gremios”.

“Sabemos que con muchos gremios vamos a poder trabajar bien, hay varios gremios y con todos vamos a propiciar un trato lo más productivo posible en defensa de los intereses de los paranaenses y de los trabajadores municipales”, concluyó. (analisisdigital)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...