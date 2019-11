BAHL EMPEZÓ RETIRADA DEL SENADO Y FUSTIGÓ A VARISCO POR LA TRANSICIÓN

El vicegobernador encabezó el cierre del Senado Juvenil 2019 y ante la prensa habló del recambio municipal. «Ha sido imposible encontrarlo al intendente. Lamentablemente no tuvimos la oportunidad de una transición», advirtió.

El vicegobernador Adán Bahl encabezó este viernes en el acto de cierre de la instancia provincial del Senado Juvenil Entrerriano, el último en el que participa en su rol de vicegobernador. “En estos cuatro años, cientos de jóvenes fueron protagonistas, se expresaron con propuestas e ideas para cambiar la realidad de sus lugares. Ser testigo de su compromiso con el otro, con la comunidad, nos llena de esperanza”, dijo.

En el marco de la actividad institucional, pero en declaraciones a la prensa, el intendente electo de Paraná se refirió a las dificultades en el proceso de transición de cara a la asunción de la presidencia municipal y la crisis que vive la ciudad en materia de servicios. Lamentó que no pudo tener contacto con su antecesor y jefe comunal saliente, Sergio Varisco.

Bahl afirmó que se encuentra «permanentemente atento» a la situación de la prestación, en particular de la recolección de basura, afectada por semanas por medidas de fuerzade trabajadores municipales, pero aclaró que con Varisco «no estamos cogobernando».

«Las decisiones que se toman están en el marco de la presente gestión, con la que lamentablemente no tuvimos la posibilidad de llevar adelante una transición, pero eso no nos va a detener», aseguró. Más allá de esa condición, Bahl castigó la actitud de su antecesor.

«En la gestión actual es muy difícil encontrar a los funcionarios. Ha sido prácticamente imposible encontrarlo al intendente, eso obstaculiza cualquier tipo de transición», fustigó.

«Lamentablemente no tuvimos la oportunidad de tener una transición. De todos modos, hemos abordado la mayoría de las áreas con nuestros técnicos, nuestro equipo», destacó.

Senado juvenil

Con un acto en el que tomaron la palabra los jóvenes que participaron en las ediciones de la gestión de Bahl, y se proyectó un material audiovisual que repasó las acciones de estos cuatro años del programa, cerró la instancia provincial del Senado Juvenil.

Bahl dirigió su discurso a los jóvenes de toda la provincia que habían sesionado recientemente y remarcó “la alegría de ver lo mucho que han logrado”, al tiempo que indicó que “también experimento un poco de tristeza ya que éste es mi último año al frente de la Vicegobernación y, por ende, la última vez que voy a compartir con ustedes este espacio”.

“Desde la nueva responsabilidad que me han asignado los paranaenses, al elegirme como su intendente, quiero convocarlos a continuar con este ejercicio de pensar la sociedad que queremos e involucrarnos en su transformación”, les dijo Bahl a los jóvenes.

Finalmente dijo que “eso es justamente lo que hemos pretendido lograr durante estos cuatro años con este programa. Consolidarlo como un espacio de expresión de las ideas y propuestas de los jóvenes de la provincia, convertirlo en un lugar en que el que todos ustedes pudieran participar y prepararse, nutrirse de herramientas para poder darle forma a las ideas”.

Por su parte, Laura Stratta, la ministra de desarrollo Social de la provincia y vicegobernadora electa, al finalizar el acto manifestó: «Venimos trabajando con el vicegobernador y es un orgullo poder acompañar todo el trabajo que se realiza en el Senado Juvenil, todo este esfuerzo y compromiso del equipo y de los alumnos entrerrianos».

«Celebro esto de sembrar más democracia y abrir las puertas de la Legislatura a la ciudadanía y en este caso a los jóvenes, acompañando esta iniciativa que se ha ido perfeccionando a lo largo de los años y que nos insta a seguir construyendo participación», finalizó la vicegobernadora electa.

Presencias

Además estuvieron presentes los senadores Miguel Piana, Raymundo Kisser y Nancy Miranda; la directora del Inaubepro Claudia Gieco; la presidente del Copnaf Marisa Paira; la presidenta del CGE, Marta Landó junto a las vocales del mismo organismo; la directora general del Iprodi, Cristina Ponce, autoridades de la Honorable Cámara de Senadores y autoridades del Concejo Deliberante y Concejo Estudiantil. (informedigital)

