Asumieron nuevas autoridades en la Policía de Entre Ríos

En la Escuela de Policía Doctor Salvador Maciá tuvo lugar el acto de asunción de las nuevas autoridades policiales. La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, presidió la ceremonia junto al jefe de Policía, Gustavo Maslein.

“Este tipo de recambios es natural dentro de la Policía ya que hace a la consolidación de la democracia en esta institución. Este año la Policía de Entre Ríos va a asumir un nuevo desafío, nada más y nada menos que colaborar con la investigación del narcomenudeo en la ley que acaba de ser sancionada en la legislatura, pero con una policía bien formada. Le hemos dado mucha importancia en los últimos años a la capacitación de oficiales y agentes, y estos relevos tienen ese valor”, subrayó la ministra Romero tras la ceremonia.

“En esta fecha es normal que nuestra institución haga recambio de autoridades, en este caso con nuevas designaciones de directores y subdirectores. Los que estaban con antelación contaban con la máxima jerarquía y con sus años de retiro. Esta tarde y en los próximos días continuaremos con las siete departamentales que también tendrán cambios”, informó a su momento el jefe de Policía, Gustavo Maslein.

Los nuevos directivos que asumieron en la Policía de Entre Ríos son: en la Dirección de Asuntos Internos, Comisario general Don José Luis Jaluf; Dirección Inteligencia, Comisario General Don Ariel Silva; Dirección de Prevención de Delitos Rurales, Comisario general, Don Armando Nelson Vega; Dirección Personal, Comisario general Don Sergio Darío Rodríguez; Dirección Operaciones de Seguridad, Comisario general Gustavo Daniel Schierloh; Subdirección de Personal, Comisario Mayor Eduardo Lino Stoppello; Sub Dirección Ayudantía General, Comisario Mayor Héctor Alberto Acosta; Sub Dirección de Prevención y Seguridad Vial, Comisario Mayor Don Mario Alberto Rivero; Sub Dirección de Institutos Policiales, Comisario Inspector Doña Alejandra Lorena Berón. (dgip)

