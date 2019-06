SERGIO MASSA SERÁ EL PRIMER CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL DEL FRENTE DE TODOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El líder del Frente Renovador aseguró que no irá a la primaria presidencial contra Alberto Fernández para fortalecer el espacio, tal como confirmó Infobae.

Sergio Massa no será candidato a Presidente. El líder del Frente Renovador y flamante integrante del Frente de Todos confirmó que será el primer postulante a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires de la lista del Frente de Todos, que llevará como postulante a la Presidencia a Alberto Fernández.

«Tengo la convicción de gobernar la Argentina, pero es un tiempo donde cada uno de nosotros tiene que tener una dosis de humildad en cuanto a la capacidad de pelear desde el lugar que le toque. Siento que nuestra responsabilidad es construir una mayoría opositora», introdujo Massa cuando fue consultado en un seminario que se realiza en el MALBA.

Y continuó: «Evaluamos la posibilidad de la Primaria como una forma de hacer crecer el Frente de Todos, pero lo que puede parecer una fortaleza se podría convertir en una debilidad después de la Primaria y nos quita la posibilidad de seguir discutiendo programas, por lo tanto decidí ser el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires».

El dato había sido adelantado por Infobae durante las negociaciones y confirmado el último domingo tras el cierre de frentes.

El ex intendente de Tigre explicó por qué selló el acuerdo con el kirchnerismo. Aseguró, en una jornada organizada por el diario Clarín, que la prioridad es construir una nueva mayoría que permita modificar el gobierno porque hay «millones de argentinos que la están pasando muy mal».

No obstante, resaltó que en la coalición conformada con el kirchnerismo conviven diferentes partidos con identidades y pensamientos propios y se comprometió a cuestionar en un futuro las actitudes con las que no se sienta cómodo. De hecho, al ser consultado sobre el proyecto K para revisar las causas judiciales contra ex funcionarios, resaltó: «Yo estoy en las antípodas del pensamiento jurídico de Eugenio Zaffaroni».

Con la definición de Massa, se empiezan a despejar las principales incógnitas para el cierre de listas: ninguno de los tres principales espacios tendrán competencia en las Primarias.

