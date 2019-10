MACRI COMPARÓ AL KIRCHNERISMO CON «UNA MUJER QUE TE USA LA TARJETA» Y CRISTINA LO ACUSÓ DE MACHIRULO

«Es como que le cedas la administración de la casa a tu mujer. Y tu mujer en vez pagar las cuentas usó la tarjeta, usó la tarjeta y usó la tarjeta… y un día te vienen a hipotecar la casa», reflexionó el Presidente.

Mauricio Macri comparó la política económica del kirchnerismo con la de una mujer que le «usa» la tarjeta al marido y gasta sin límite, hasta que «un día te vienen a hipotecar la casa».

«El populismo te hipoteca el futuro para que vos vivas un presente. Y cuando se acaba, se acaba», reflexionó el Presidente en una entrevista con una radio de Pergamino, donde compartirá una nueva jornada de la campaña del «Sí se puede» con María Eugenia Vidal.

Entonces, para dar fundamento a su crítica, comparó: «Esto es como que le cedas la administración de la casa a tu mujer. Y tu mujer en vez de haber pagado las cuentas usó la tarjeta, usó la tarjeta y usó la tarjeta… y un día te vienen a hipotecar la casa, a llevarse tu casa».

Las declaraciones generaron la reacción inmediata de Cristina Kirchner, que salió a recordar que ella avisó que el Presidente era un «machirulo», en referencia al cruce que tuvieron cuando él la acusó de hacer «locuras» y ella lanzó: «tratar de loca a una mujer, típico de machirulo».

Macri aprovechó la entrevista para ratificar las medidas de «alivio» adoptadas por el Gobierno para los sectores de mayor vulnerabilidad, pero remarcó la necesidad de que exista «un nivel de consenso» para consolidar el proceso de cambio en el país.

«Lo que estamos haciendo es construir las bases sobre las cuales vamos a crecer 20 años», dijo a LT 35 Radio Mon de Pergamino. Señaló que «realmente hay un futuro mejor para todos» y pidió «seguir trabajando juntos» a pesar de «las dificultades», porque la Argentina va a «volver a crecer, va a generarse empleo y a venir mucho más alivio aún para la clase media».

«Pero de lo que estoy convencido es que a las dificultades que todavía nos quedan por resolver, agregarles los problemas del pasado, que ya resolvimos, no nos va a servir de nada», remarcó. Dijo en ese sentido que «el mundo se asustó» después de las PASO, una situación que «nos llevó el Riesgo País de 700 a 2000» puntos.

«El mundo no está para que la Argentina vuelva para atrás. Los que tienen que apostar a la Argentina dicen ‘si vuelve para atrás, nosotros no estamos'», dijo y opinó que «todo lo que hemos hecho no ha sido en vano». (LPO)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...