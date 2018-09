MACRI ASEGURÓ QUE NO HAY POSIBILIDAD DE DEFAULT Y QUE HABRÁ ENTRE CUATRO A CINCO MESES DE RECESIÓN

El presidente Mauricio Macri se refirió al contexto económico que atraviesa el país en el marco de su visita a Nueva York, donde participará de la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU). Allí, aseguró que no hay posibilidad de default, y que habrá entre cuatro a cinco meses de recesión económica.

Macri remarcó “el nivel de apoyo que recibimos de los países, especialmente de Estados Unidos” y destacó “el nivel de compromiso tanto del gobierno como de los ciudadanos con este tipo de cambio competitivo”. Además, agregó que las exportaciones “están creciendo entre un 18% y un 20%, y los números empiezan a funcionar muy bien”. Asimismo, el Presidente aseguró que al no haber inundaciones ni sequías previstas “la exportación de granos marcará un récord con más producción”.

Al responder una consulta acerca de qué mecanismos usará el gobierno para manejar el tipo de cambio, el Presidente reflexionó: “No es un control lo que vamos a hacer, como en la convertibilidad. Estamos trabajando con el Fondo Monetario y presentaremos un acuerdo que traerá más confianza, más aún de la que se vio en los últimos diez días, cuando los mercados cambiaron y comenzaron a reaccionar”.

“No quiero avanzar en el acuerdo, pero es un acuerdo que fija una política monetaria clara, que mostrará hacia dónde vamos, que vamos a bajar la inflación y reducir nuestras necesidades de financiamiento externo”, finalizó el Presidente.

Según pudo saber este medio, en Buenos Aires parte del equipo económico continúa las negociaciones con los emisarios del FMI y ya habría un principio de acuerdo para una ampliación de fondos por entre u$s 3.000 y u$s 5.000 millones que se agregarán al monto original de u$s 50.000 millones.

Consultado por la prensa local acerca de la posibilidad de una reelección en 2019, Macri dijo estar “preparado para participar”. “Estamos construyendo un nuevo país, una nueva sociedad basada en la cultura del trabajo, en la cultura de que tenemos que mejorar sin trucos ni atajos”, añadió.

El Presidente comenzó su jornada desayunando con un grupo de inversores en una reunión que se realizó en las oficinas del Financial Times, en Nueva York. Asistieron a la audiencia con el Presidente Jane Fraser (Citi Bank), Ed Al Hussainy (Columbia Threadneedle), Alberto Ramos (Goldman Sachs), Gerardo Mato (HSBC), Martin Marron (JP Morgan), John Moore (Morgan Stanley), Michael Gómez (PIMCO) y Tom Langford (UBS). Por el Financial Times concurrieron Gillian Tett, John Paul Rathbone, John Moncure y Robin Wigglesworth.

Luego, el Presidente asistió a la recepción ofrecida por su par de los Estados Unido, Donald Trump, en honor de los Jefes de Estado y de Gobierno participantes de la 73° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. (ámbito.com)

