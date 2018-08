Lacoste será candidato a conducir la UCR Entre Ríos

En un encuentro en Rosario del Tala, diez intendentes y otros dirigentes radicales apoyaron su candidatura a presidir el Comité Provincia. EL 8 de septiembre se lanza con un acto en Paraná.

El diputado nacional y ex intendente de Sauce de Luna, Jorge Lacoste, fue ratificado este sábado como candidato a presidir la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos. En un encuentro que se realizó en Rosario del Tala, diez intendentes radicales, legisladores y dirigentes territoriales le dieron su apoyo. Además, le pusieron fecha al acto para el lanzamiento oficial: 8 de septiembre en Paraná.

Los diez intendentes que apoyaron a Lacoste para la conducción del centenario partido, fueron: Sergio Varisco (Paraná), Lénico Aranda (Diamante), Leandro Arribalzaga (Villa Elisa), Carlos Lencina (Hernandarias), Julio César Weishem (Piedras Blancas), Omar Migueles (Mansilla), Román Troncoso (Maciá), Alcides Miño (Los conquistadores), y Felipe Balcaza (San Jaime de la Frontera).

En tanto, enviaron su adhesión 12 titulares de Juntas de Gobierno, el intendente de Gualeguay, Federico Bogdan; el viceintendente de Rosario del Tala, Gregorio Vaschchuk; los dos exintendentes de Santas Elena, Marcos Gómez y Rubén López; y el actual vice intendente de Villa del Rosario, Rosendo Cracco. En el encuentro también estuvieron los diputados provinciales María Alejandra Viola y Alberto Rotman; y los dirigentes y hermanos Enrique y Alejandro Carbó.

En diálogo con INFORME DIGITAL, Lacoste dijo que en el encuentro se analizó la situación actual de la UCR, y que se concluyó que debe tener mayor protagonismo en la agenda política provincial, fijando postura sobre diferentes problemáticas.

“Hicimos un largo debate sobre la situación de la UCR, la estrategia de reposicionamiento del partido de cara a los desafíos de 2019, de generar este espacio para amigarnos los radicales. Además, se ratificó mi candidatura a presidente del Comité Provincia”, dijo el dirigente.

En cuanto a las elecciones de la UCR, que serán el último domingo de octubre, se mostró abierto al diálogo para llegar a una lista de consenso: “Nosotros estamos abiertos al diálogo y por supuesto que si las cosas que no se resuelven en una mesa de diálogo la carta orgánica establece la posibilidad de elecciones internas. Vamos a usar esa herramienta si no avanzamos en un diálogo que sea razonable y que exprese una representación del radicalismo que contenga a todos los sectores”.

Luego señaló que la UCR necesita más protagonismo en la Provincia: “Entendemos que tenemos que recuperar ese vínculo que tenía el radicalismo con la sociedad entrerriana y para eso tenemos que trabajar sobre una agenda política que ponga en discusión los graves problemas que tiene la provincia, como el costo de la energía, la Uader, la falta de medicamentos en los hospitales que dependen todos de la provincia, el problema que hay en educación, sobre todo las escuelas Ninas, donde los chicos están hacinados; problema de la vialidad urbana”.

“Para eso tenemos que trabajar en propuestas de gobierno que la sociedad vea factible y que podamos instalar como agenda de discusión esos temas. Nosotros entendemos que aquí hay que discutir el modelo de provincia ‘pagasueldo’ o un modelo que mire al desarrollo y el crecimiento”, agregó.

“Tenemos una mirada de que el radicalismo no está visibilizado por la sociedad porque no estamos fijando posiciones políticas. Tenemos que hablar de la corrupción en Entre Ríos, de los problemas de vialidad, salud, educación, Uader, y Caja de Jubilaciones, y si uno no pone en agenda los temas que le preocupan al vecino día a día la sociedad no nos va tener en cuenta”, reflexionó finalmente.

