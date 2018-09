CRISTINA: “NUNCA VAN A ENCONTRAR NADA CON LO QUE INVOLUCRARME, PORQUE JAMÁS ME APODERÉ DE DINERO ILÍCITO”

La ex Presidenta presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello, quien la había citado por orden de la Cámara Federal, en la causa que investiga el presunto lavado de dinero. La senadora criticó en el texto la irregularidad de la citación.

La ex presidenta Cristina Kirchner se presentó esta mañana en los tribunales federales de Retiro, citada en una causa en la que se la investiga por presunto lavado de dinero y presentó un escrito en el que denunció nuevamente una “larga persecución” política y la “irregularidad” de la citación:

“Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno”, declaró.

La ex mandataria fue citada por el juez federal Sebastián Casanello, quien recibió la orden de convocarla por parte de la Cámara Federal.

La semana pasada, la Cámara Federal porteña rechazó un planteo que hizo contra los jueces de ese tribunal que habían dispuesto su indagatoria. Fuentes judiciales informaron que los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens rechazaron por “improcedente” el pedido de recusación en su contra formulado por la defensa de la líder de Unidad Ciudadana.

Los dos camaristas le habían ordenado al juez federal de primera instancia Casanello que citara a la ex mandataria a declaración indagatoria en el marco de la causa por las maniobras de lavado de dinero realizadas a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.

Hasta el momento, Casanello había evitado llamar a la senadora, pese a los pedidos en ese sentido del fiscal Guillermo Marijuan y de la Oficina Anticorrupción (OA), querellante en el caso, ya que considera que Cristina Kirchner es investigada por los mismos hechos en la causa por supuesto direccionamiento de la obra pública en favor de las empresas de Báez.

Esta causa por lavado de dinero en gran parte está elevada al Tribunal Oral Federal 4, que va a fijar fecha de juicio a fines de octubre próximo, y allí hay unas veinte personas imputadas, entre ellas Báez, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar.

Así Cristina en su escrito establece: “Esta citación (la octava que debo cumplir siempre en este edificio de Comodoro Py) reúne características por demás particulares. Concretamente, se trata de una medida dispuesta directamente por los jueces de Cámara Martín Irurzun y Mariano Llorens en la resolución dictada el día 31 de agosto del corriente año, haciendo lugar a un pedido expreso efectuado por el Poder Ejecutivo de la Nación a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), conducida por decisión del Presidente Mauricio Macri por el Dr. Mariano Federici, ex asesor letrado del Fondo Monetario Internacional”.

“Ante esta grave irregularidad -una más en la larga persecución a la que vengo siendo sometida desde hace dos años y ocho meses- a través de mi defensa he dejado constancia de ello interponiendo un recurso de casación en contra de la resolución inválida dictada por la Cámara y recusé a los jueces que la firmaron, por carecer de toda imparcialidad frente al caso”, continúa la senadora de Unidad Ciudadana.

“Se me cita a prestar declaración indagatoria sin que exista ningún estado de sospecha sobre la comisión de algún delito que me pueda ser atribuido”, sostuvo la ex mandataria.

Al referirse a presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al empresario Lázaro Báez dijo que las “desconoce” y que “no existe ningún elemento de prueba” que la vincule.

“Debo señalar que jamás tuve cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Lázaro Báez o con cualquier otra persona. Todos los activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina y siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas impositivas, así como también a las que presentamos en nuestro carácter de funcionarios públicos. Además, por toda nuestra actividad siempre hemos pagado puntualmente los impuestos correspondientes”, agregó. (infonews)

