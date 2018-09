CARINA GATTI Y JORGE ESCOBAR LOS CONCEJALES FEDERALENSES QUE BANCAN A CRISTINA

Más de 60 concejales de distintas ciudades de Entre Ríos suscribieron un documento en el que denuncian una “brutal persecución política” contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. Los nombres ciudad por ciudad.

De la Redacción de Página Política Los ediles entrerrianos adhirieron a un texto que lleva las firmas de más de mil concejales y concejalas del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana y el Partido Justicialista de todo el país.

Las suscripciones resultan, en este momento, un dato valioso para el armado del escenario interno del peronismo en Entre Ríos.

Los concejales coyunturalmente cristinistas son Sebastián Bértoli, Cristina Sosa, Stefania Cora, David Cáceres (Paraná), Amadeo Cresto, Irma Bergallo, Julia Saenz, Iván Alali (Concordia), Carlos Silva, Omar Sosa (Gualeguaychú), Graciela Bar, Claudio Bejarán, Marta Isa Castagnino, Mirta Amilibia (Victoria), Sebastián Denis, Alicia Peliquero, Gustavo Acosta, Natalia Brarda (Chajarí), Silvia Olivera, Sonia Behigo, Alberto Lesca, Marías Perier (Gualeguay), Silvina Decco, Amado Nadin, Melisa Arias, Franco Barreto, María Ríos (Diamante), Emanuel Rodriguez, Olga Clauser, Nanci Jacob, Jorge Levars (Ramirez), Germán Perotti, Guillermo Isaurralde (Nogoyá), Ariel Blassón, Cristina Milanich (Lucas Gonzalez) Florencia Villa, Sebastian Caminos (Hernández) Mauro Badini, Javier Gette (Larroque), Jorge Escobar, Carina Gatti (Federal), Mario Saavedra, Angel Landra, José Egge, Estela Arrua (Viale), Elsa Susana Quiroga, Rubén Jorge Rodriguez (Villa Dominguez), Horacio Jaime, Alejandro Ortiz (Villaguay), José Billordo, Sandra Fontana, Viviana Andreotti (Sauce de Luna), Sergio Hartman, María Laura Bordet (San José), Jorge Favre (Villa Elisa)Adrián Telis, Hugo Gómez, Silvia Pinget, Viviana Rebort (General Campos), Alfredo Martín (Ubajay), Liliana Goroz, Viviana Albornoz, Sergio Gorbik (Maciá).

Estos ediles opinan que “la derecha no tiene límites” y que “mediante una maniobra disparatada, el presidente Mauricio Macri, coordinando con el establishment local e internacional, el poder judicial y medios oficialistas, pretende encarcelar a la principal dirigente de la oposición. La libertad de Cristina es el último rasgo democrático que le queda al régimen macrista, cuyas violaciones al Estado de Derecho rebasan cualquier medida conocida desde 1983 hasta la fecha”.

Razones

Afirman que las causas de esta “brutal persecución” son fáciles: “El desastre económico de la gestión que ha vuelto a empoderar al FMI, que una vez al mando recomendó lo de siempre, un mortífero paquete de ajustes sobre salarios, jubilaciones, pensiones, tarifas, y obra pública, que sumió al país en una crisis de proporciones desconocidas”.

También sostienen que “no existen condiciones políticas para aplicar este ajuste si Cristina está en libertad y liderando la oposición. Como la economía macrista solo logra excluir a las mayorías, la política se resume en un solo tema: encarcelar a Cristina e impedir que pueda ser candidata. Lo mismo que con Lula en Brasil y Correa en Ecuador: ante la imposibilidad de explicar el ajuste sobre el pueblo, la táctica se concentra en proscribir a sus líderes”.

En el documento se lee además que “Cristina no representa solamente un freno a la destrucción nacional perpetrada por el macrismo. También encarna la esperanza muy concreta de un país justo, libre desarrollado e igualitario. No son promesas de campaña, son libros de historia, que todavía se siguen escribiendo e inspirando a millones de argentinos. La derecha lo sabe y decidió jugar a fondo”.

“Los movimientos populares ya sufrieron la proscripción de sus líderes. Durante años, dictaduras y falsas democracias pretendieron impedir que tanto Perón como Yrigoyen retomaran su vínculo con el pueblo. No permitamos esta proscripción del siglo XXl. El pueblo comprende un error, tolera una diferencia, pero no soportara jamás la traición. No solo defendemos el Estado de Derecho sino también a todo el pueblo argentino que sufre a raíz del modelo económico y que por la persecución mediática-judicial no quieren que se exprese libremente” finaliza el comunicado. (paginapolitica)

