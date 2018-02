Temor en Santa Elena por un supuesta traffic blanca que intercepta niños

El presunto vehículo estaría ocupado por cuatro hombres, e invitan a nenes a “ver juguetes adentro”. No hay denuncia, pero la Policía está investigando igual

Vecinos de Santa Elena se encuentran atemorizados por la presunta presencia de una camioneta que recorre las calles de la ciudad, y desde la cual invitarían a niños a “ver juguetes”.

El rumor comenzó a correr a través de las redes sociales y whatsapp. Allí una mujer alerta por una situación en la cual un niño estaba jugando en la calle y supuestamente fue abordado por cuatro hombres, que se conducían en una traffic blanca, y que habrían instado al menor a subirse al vehículo.

Si bien no existe denuncia, desde la Comisaría de Santa Elena informaron a AHORA que la Policía se encuentra trabajando en el tema: “Hay algunas camionetas identificadas, pero nada más. No tenemos número de patente y no hay en efecto más datos que los que se saben”. Afirmaron asimismo que seguirán investigando. (ahora.com.ar)

Me gusta: Me gusta Cargando...