Sobre el río Paraná Pavón: Hallaron un cadáver atado y amordazado en zona de islas de Victoria

Estiman que el cuerpo estuvo varios días en el agua por el avanzado estado de descomposición. Como el hallazgo fue en la zona de islas frente a Villa Constitución, interviene la Justicia de la localidad entrerriana de Victoria.

Personal de la Prefectura Naval Argentina de Villa Constitución rescató de las aguas del río Paraná Pavón, en Villa Constitución, el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición y que estaba atado de pies y manos y amordazado.

La denuncia fue realizada esta mañana alrededor de las 8 por un pescador de la zona quien divisó un cuerpo flotando en las aguas del Paraná Pavón y dio aviso a las autoridades de Prefectura.

En un primer momento se pensó que podría ser el cuerpo de algunos de los pescadores que el pasado 15 de julio naufragó en las aguas del Paraná a la altura de Pueblo Esther, pero cuando el personal de Prefectura llegó hasta el cuerpo comprobó que presentaba sus pies y manos atados, además de estar amordazado.

Según pudo averiguar La Capital, el cuerpo es de un hombre de entre 40 y 50 años que debió permanecer varios días en el agua, debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba. Estaba vestido y lleva puestas botas de lluvia.

Como el sector de islas donde fue encontrado el cuerpo pertenece a la provincia de Entre Ríos, la investigación quedó en manos del fiscal de Victoria, Eduardo Guaita, quien señaló que “el cuerpo fue trasladado hasta la cabecera del puente Rosario-Victoria para ser retirado y traído a nuestra ciudad. No es un trámite sencillo de cumplimentar. Por el momento no tengo mayores precisiones, sólo que me indican desde Villa Constitución que el hombre estaba atado de pies y manos y amordazado”. (elonce.com)

