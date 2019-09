PUESTO CAMINERO FEDERAL: SECUESTRAN UNA PICK UP CONDUCIDA POR UN EXTRANGERO

En la tarde del este domingo 15, en circunstancias que el personal de Puesto Caminero Federal se encontraba realizando control de vehículos y personas frente a esta dependencia, detiene la marcha de un vehículo que transitaba en dirección suroeste -noreste, marca Volkswagen, Modelo Amarok DC2.0L TDI, dominio colocado AC526OM, conducido por una persona de sexo masculino, de nacionalidad extranjera, mayor de edad, a quien se le requiere la documentación primaria, exhibiendo cédulas de identificación de vehículos (original y autorizado), las que a simple vista presentan signos de ser apócrifas.

Según el informe transmitido a FEDERAL AL DÍA, se procede a consultar por página DNRPA, donde se estable que los números de cédulas del automotor se encuentran NO VIGENTES y que el conductor no se encuentra autorizado para conducir el mismo. Ante ello, se da intervención al verificador de Jefatura Dptal. Federal, quien informo que el vehículo se encuentra sin novedad en cuanto a motor y chasis, que presenta irregularidades en los stikers de identificación los cuales no son originales.

Se puso en conocimiento vía telefónica al Dr. Barraza del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, quién dispuso se labraran las actuaciones de estilo, secuestro del rodado, correcta identificación del conductor y posterior libertad del mismo, quedando supeditado a la causa. (Federal al Día)

