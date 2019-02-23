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FEDERAL: SE CONOCIÓ LA NÓMINA DEL PERSONAL POLICIAL QUE FUERA ASCENDIDO

Policiales
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Así lo informó este viernes la Jefatura Departamental de Policía de este departamento. LEA LA NÓMINA DE OFICIALES Y SUBOFICIALES QUE ASCENDIERON.

NOMINA DE PERSONAL  DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA JEFATURA DE POLICIA DEPARTAMENTAL FEDERAL  ASCENDIDOS EN ESTE AÑO 2019

A COMISARIO MAYOR, EL COMISARIO INSPECTOR AGUIAR LUIS ANIBAL

 

A COMISARIO, EL SUBCOMISARIO COPPINI WALTER RAFAEL

 

A SUBCOMISARIO, LOS ACTUALES OFICIALES PRINCIPALES.-

GODDIO CHRISTIAN SEBASTIAN

VAZQUEZ CARLOS ARIEL

VALDEZ PUENTE ESTEBAN SEBASTIAN

PEREYRA LEANDRO IVAN

 

A OFICIAL PRINCIPAL, LOS ACTUALES OFICIALES INSPECTORES.-

AVA MORALES  NOELIA SOLEDAD

GOMEZ MATIAS GABRIEL.

 

A OFICIAL INSPECTOR, EL OFICIAL SUBINSPECTOR KRUMM MARCELO NICOLAS

 

A OFICIAL SUBINSPECTOR, LOS ACTUALES OFICIALES AYUDANTE.-

CASTAÑO LORENZO ANTONIO

MACHUCAS MILAGROS MARÍA AZUCENA

 

A SUBOFICIAL PRINCIPAL, LOS ACTUALES SARGENTOS AYUDANTES.-

GOMEZ JORGE DANIEL.-

GONZALEZ MARIO ADRIAN.-

PORTILLO JORGE DANIEL.-

ARMOA VICTOR MANUEL.-

BENITEZ CARLOS.-

SILVA JUAN EDUARDO.-

ACOSTA ALBERICO ALCIDES.-

ROMERO PABLO DANIEL.-

GONZALEZ LUIS ALFREDO.-

PAEZ GUSTAVO JOSE.-

 

A SARGENTO AYUDANTE, EL SARGENTO PRIMERO ISLA MAUROCESAR IVAN.-

 

A SARGENTO PRIMERO, LOS ACTUALES SARGENTOS.-

ROMERO JOSE MARIA.-

HERNANDEZ DIEGO FABRICIO L.-

OZARAN LORENA ALBA L.-

FOGEL SILVANA ESTER.-

ALCARAZ ADRIAN FERNANDO.-

MARTINEZ ALBERTO CESAR.-

 

A SARGENTO, LOS ACTUALES CABOS PRIMEROS.-

DUCASSE JUAN PABLO.-

CHAPARRO JUAN ESTEBAN.-

GALLEGOS MAURO ESTEBAN.-

GASSMANN JOSE ALEJANDRO.-

MIOTTI  ROBERTO ORLANDO.-

OLMOS HORACIO JAVIER.-

ROMERO GERMAN EMANUEL.-

SCHNEIDER LEANDRO DAMIAN.-

ARREDONDO JOSE MARCELO.-

MALERVI ANGEL EDUARDO.-

BORGET JUAN MANUEL.-

ORTIZ HUGO GABRIEL.-

 

A CABO PRIMERO, LOS ACTUALES CABOS.-

LARROSA ALEXIS GABRIEL.-

OROSCO CRISTIAN GABRIEL.-

ALVAREZ ROBERTO ALEJANDRO.-

SOTO HECTOR MARCELO.-

MOLINA MAURO JESUS.-

 

A CABO PRIMERO AUXILIAR, LA CABO BAEZ VIRGINIA ARACELI.-

 

A CABO, LOS ACTUALES AGENTES.-

AQUINO EDUARDO DANIEL.-

ROMERO MAXIMILIANO MATIAS.-

SARLI FERNANDO RAFAEL.-

OLIER JONATAN DAVID.-

LITKE WILFREDO CLEMETE.-

CAMBILLA CLAUDIO GUILLERMO.-

ROLDAN HECTOR DANIEL.-

VALIENTE ALEJANDRO MANUEL.-

ACOSTA ANDRES AGUSTIN.-

LECHMAN MARIA CRISTINA.-

AMARILLO SANDRA ELISABET.-

LEZCANO ALEXIS DANIEL.-

OVIEDO ALEXIS RAMÓN.-

CARDOZO ELISA DEL CARMEN.-

AQUINO NESTOR DAMIAN.-

SERVIAN JUAN ALEJANDRO.-

MARTINEZ CRISTIAN HORACIO.-

(Federal al Día)

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