FEDERAL: SE CONOCIÓ LA NÓMINA DEL PERSONAL POLICIAL QUE FUERA ASCENDIDO

Así lo informó este viernes la Jefatura Departamental de Policía de este departamento. LEA LA NÓMINA DE OFICIALES Y SUBOFICIALES QUE ASCENDIERON.
NOMINA DE PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA JEFATURA DE POLICIA DEPARTAMENTAL FEDERAL ASCENDIDOS EN ESTE AÑO 2019
A COMISARIO MAYOR, EL COMISARIO INSPECTOR AGUIAR LUIS ANIBAL
A COMISARIO, EL SUBCOMISARIO COPPINI WALTER RAFAEL
A SUBCOMISARIO, LOS ACTUALES OFICIALES PRINCIPALES.-
GODDIO CHRISTIAN SEBASTIAN
VAZQUEZ CARLOS ARIEL
VALDEZ PUENTE ESTEBAN SEBASTIAN
PEREYRA LEANDRO IVAN
A OFICIAL PRINCIPAL, LOS ACTUALES OFICIALES INSPECTORES.-
AVA MORALES NOELIA SOLEDAD
GOMEZ MATIAS GABRIEL.
A OFICIAL INSPECTOR, EL OFICIAL SUBINSPECTOR KRUMM MARCELO NICOLAS
A OFICIAL SUBINSPECTOR, LOS ACTUALES OFICIALES AYUDANTE.-
CASTAÑO LORENZO ANTONIO
MACHUCAS MILAGROS MARÍA AZUCENA
A SUBOFICIAL PRINCIPAL, LOS ACTUALES SARGENTOS AYUDANTES.-
GOMEZ JORGE DANIEL.-
GONZALEZ MARIO ADRIAN.-
PORTILLO JORGE DANIEL.-
ARMOA VICTOR MANUEL.-
BENITEZ CARLOS.-
SILVA JUAN EDUARDO.-
ACOSTA ALBERICO ALCIDES.-
ROMERO PABLO DANIEL.-
GONZALEZ LUIS ALFREDO.-
PAEZ GUSTAVO JOSE.-
A SARGENTO AYUDANTE, EL SARGENTO PRIMERO ISLA MAUROCESAR IVAN.-
A SARGENTO PRIMERO, LOS ACTUALES SARGENTOS.-
ROMERO JOSE MARIA.-
HERNANDEZ DIEGO FABRICIO L.-
OZARAN LORENA ALBA L.-
FOGEL SILVANA ESTER.-
ALCARAZ ADRIAN FERNANDO.-
MARTINEZ ALBERTO CESAR.-
A SARGENTO, LOS ACTUALES CABOS PRIMEROS.-
DUCASSE JUAN PABLO.-
CHAPARRO JUAN ESTEBAN.-
GALLEGOS MAURO ESTEBAN.-
GASSMANN JOSE ALEJANDRO.-
MIOTTI ROBERTO ORLANDO.-
OLMOS HORACIO JAVIER.-
ROMERO GERMAN EMANUEL.-
SCHNEIDER LEANDRO DAMIAN.-
ARREDONDO JOSE MARCELO.-
MALERVI ANGEL EDUARDO.-
BORGET JUAN MANUEL.-
ORTIZ HUGO GABRIEL.-
A CABO PRIMERO, LOS ACTUALES CABOS.-
LARROSA ALEXIS GABRIEL.-
OROSCO CRISTIAN GABRIEL.-
ALVAREZ ROBERTO ALEJANDRO.-
SOTO HECTOR MARCELO.-
MOLINA MAURO JESUS.-
A CABO PRIMERO AUXILIAR, LA CABO BAEZ VIRGINIA ARACELI.-
A CABO, LOS ACTUALES AGENTES.-
AQUINO EDUARDO DANIEL.-
ROMERO MAXIMILIANO MATIAS.-
SARLI FERNANDO RAFAEL.-
OLIER JONATAN DAVID.-
LITKE WILFREDO CLEMETE.-
CAMBILLA CLAUDIO GUILLERMO.-
ROLDAN HECTOR DANIEL.-
VALIENTE ALEJANDRO MANUEL.-
ACOSTA ANDRES AGUSTIN.-
LECHMAN MARIA CRISTINA.-
AMARILLO SANDRA ELISABET.-
LEZCANO ALEXIS DANIEL.-
OVIEDO ALEXIS RAMÓN.-
CARDOZO ELISA DEL CARMEN.-
AQUINO NESTOR DAMIAN.-
SERVIAN JUAN ALEJANDRO.-
MARTINEZ CRISTIAN HORACIO.-
(Federal al Día)