DESPISTE Y VUELCO DE UNA PICK UP EN BARRIO UNIÓN DE FEDERAL

Ocurrió alrededor de las 5,30 de este sábado. Afortunadamente, y más allá de la espectacularidad del incidente, su conductor resultó con lesiones de carácter leves. VEA IMÁGENES.

FEDERAL AL DÍA registró las imágenes de un siniestro vial producido a la vera de la calle Constitución, apenas pasando la cañada Los Tigres, en inmediaciones de la calle Urquiza.

Jonathan Duarte conducía una pick up Chevrolet C 10 por la calle Constitución, en sentido sur-norte, y por razones que se trataban de establecer la pick up derrapó hacia el lateral este de la calle para terminar volcando sobre la cuneta; habiendo apenas superado la obra de construcción de tabiques que se realizan sobre la cañada.

La camioneta quedó con sus ruedas hacia arriba, habiéndosele desprendido una de ella. El conductor fue de inmediato trasladado por una ambulancia hacia el hospital local, donde se observó que sus lesiones habían sido de carácter leves.

En el lugar trabajó personal del comando policial, además del perteneciente al área de criminalística y accidentologia vial. (Federal al Día)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...