DEPARTAMENTO FEDERAL: VOLCÓ UN VEHÍCULO EN INTERSECCIÓN DEL “110” Y LA RUTA PROVINCIAL K

El camino “110” es con el nombre que se conoce al acceso desde la ruta nacional 127 hacia las localidades de El Cimarrón y Aldea San Isidro. El conductor de una pick up, que presumiblemente viajaba bajo la polvareda que levantaba el tránsito de un automóvil que marchaba adelante, no advirtió que la calle terminaba, y cuando quiso maniobrar para girar hacia la ruta provincial “K”, terminó derrapando hasta volcar dentro de una propiedad rural del lugar. Afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Según la información a la que accedió FEDERAL AL DÍA, una persona de apellido Pagola manejaba la pick up Toyota, que luego de despistar cortó un alambrado y terminó volcando, quedando apoyada sobre uno de sus laterales.

El incidente, según fuentes policiales, ocurrió alrededor de las 23 horas de este jueves; e intervino personal de la comisaría de El Cimarrón. (Federal al Día)

