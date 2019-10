CONDENAN A 4 FEDERALENSES POR TENENCIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Los operativos que concluyeron con la detención del “tiburón” y su mujer, “cochelo” y “el albañil”, se realizaron en la noche del sábado 18 de noviembre de 2017. A casi dos años de los allanamientos y secuestro de los estupefacientes, la justicia los condenó a la pena de 6 años de cumplimiento efectivo, más una multa de $112.500,- LEA TAMBIEN NOTICIA DE ARCHIVO.

Con relación a procedimientos efectuados en el mes de noviembre del año 2017, en el Barrio Salto de esta ciudad, a raíz de un trabajo de investigación realizado por la División Toxicología de la Jefatura Departamental Federal, que demandó un año de tareas de inteligencia y recopilación de pruebas, se realizaron en dicha oportunidad, cuatro allanamientos en distintos domicilios, con participación de Delegacías de Toxicología de distintas departamentales, coordinadas por la Dirección Toxicología. La gacetilla policial relata que al finalizar los procedimientos se produjo la detención de cuatro personas mayores de edad, familiares entre sí, una de las cuales es mujer.

CONDENA:

En autos caratulados “SANCHEZ NORBERTO EMANUEL Y OTROS S/INFRACCIÓN LEY 23.737” El tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Concepción del Uruguay a cargo del Dra. Mariela Rojas, Secretaría Única, el pasado 13/08/19 dictó sentencia, condenando a JOSÉ HILARIO SANCHEZ; MARCELO DAVID SANCHEZ, NORBERTO EMANUEL SANCHEZ y THALIA ARACELI MARTINEZ por ser coautores penalmente responsables del delito de Tenencia de Estupefacientes con fines de comercialización agravado por la Intervención Organizada de tres o más personas y por haberse cometido en inmediaciones del club Ateneo y de un comedor comunitario, previsto y reprimido por los arts. 5 inc. c) y 11 inc. “c” y “e” de la Ley 23.737 a la pena de SEIS AÑOS de prisión de cumplimiento efectivo, con mas el mínimo de la multa establecido en el art. 5 de la Ley 23.737, según ley 27.302 imponiendo a los condenados la multa de Ciento Doce Mil Quinientos Pesos.

NOTICIA DE ARCHIVO: PUBLICADA EL DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE DE 2017

Federal: La justicia ordenó varios allanamientos para dar con estupefacientes

Personal de la policía de Entre Ríos, en cumplimiento de oficios extendidos por el Juzgado Federal de C. del Uruguay, allanó en la noche de este sábado varias viviendas del barrio El Salto de Federal. Se dispuso que al menos cuatro personas quedaran detenidas.

En las inmediaciones de las calles Alvear y Buenos Aires, desde las últimas horas de la tarde de este sábado, personal de la policía de Entre Ríos procedió a dar cumplimiento a oficios del Juzgado Federal de C. del Uruguay, que ordenaban el allanamiento de al menos 3 viviendas del Barrio El Salto.

Los operativos se desarrollaron con una importante cantidad de funcionarios del área de toxicología provincial, como también del cuerpo especial de la fuerza local, haciéndose presente en el lugar el Subdirector de Toxicología, Comisario Mayor José Herrera, y el responsable del área en la departamental Federal, Principal Bernaechea, entre otros.

Al momento de la confección de este informe, había cuatro personas detenidas, “tiburón” y su mujer, “cochelo” y el albañil, los que por expresiones de vecinos del lugar se dedicarían ya hace tiempo a la venta de estupefacientes, principalmente entre personas jóvenes. “Mucha venta, ya era hora de que caigan esos negros”, dijo uno de ellos.

FEDERAL AL DÍA pudo saber que en uno de los allanamientos se encontraron 67 cebollines de cocaína, y algo también en las otras viviendas, aunque la cantidad aún no se determinó. (Federal al Día)

