CASO YADÓN: CAYERON LOS SOSPECHOSOS Y EL GOBIERNO AHORA DESCARTA CUALQUIER VINCULACIÓN POLÍTICA

“El Gitano” y “El Cebolla” fueron detenidos en Entre Ríos y Uruguay, respectivamente. Se confirma la hipótesis de una venganza personal. El polémico tuit de Bullrich.

Los sospechosos del ataque contra el diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón fueron detenidos este viernes, uno en Entre Ríos y el otro en Uruguay, y ya son siete las personas arrestadas por el hecho, que el Gobierno descartó completamente que tenga cualquier tipo de vinculación política.

A primera hora de la mañana, agentes de la Policía Federal y la de Entre Ríos detuvieron en Concepción del Uruguay a Juan Jesús “El Gitano” Fernández, el dueño del auto del que le dispararon a Olivares y Yadón. Es la persona que se bajó del auto y observó la escena, y también el propietario del arma.

Junto a El Gitano fue detenido un familiar (que sería ciudadano español) que conducía un destartalado Renault 19 con el que pretendían cruzar a Uruguay. Antes, habían sido detenidos un cuñado de Fernández y un familiar de su esposa, ambos sospechados de haber colaborado con su fuga. En tanto, esta mañana se entregó Stefanía, la hija del principal sospechoso y quien habría tenido algún tipo de vínculo con Yadón.

Finalmente, al mediodía fue detenido en Uruguay (tras cruzar por Colón) el presunto autor material del hecho, Juan José “El Cebolla” Navarro, que habría sido quien le disparó al diputado y su asesor. Junto a él fue detenida su madre.

Con el correr de las horas se confirma lo adelantado por LPO el jueves por la tarde. El caso no tiene ninguna vinculación política y se trataría de una venganza personal contra Yadón, que habría mantenido algún tipo de vínculo con Stefanía Fernández (que es pareja de alguno de los detenidos), a quien la Policía le secuestró su teléfono para profundizar la investigación y lograr determinar el móvil del ataque.

El propio Gobierno, que ayer tardó varias horas en descartar que se trataba de un hecho político y dejó correr los rumores sobre el accionar de presuntos sicarios, salió a descartar cualquier tipo de vinculación política. “Descartamos cualquier móvil de características políticas, y sí, lo que hay, es una situación personal vinculada a una de las víctimas”, declaró el secretario de Seguridad, Gerardo Milman. “Lo político es la última de las hipótesis”, agregó.

El hecho deja en evidencia una vez más a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró ayer en conferencia de prensa que el hecho era la “constatación” de las “mafias que actúan en el país”. Lo hizo aún después de mostrar el video donde se ve claramente que no se trata ni por asomo de asesinos profesionales o una organización delictiva.

Acaso para justificarse, la funcionaria publicó un polémico tuit en el que se refirió de manera estigmatizante al “clan mafioso de gitanos”.

Más temprano, Bullrich indicó que “el caso está dilucidado” y que “rondan temas personales que hasta que no lo tengamos absolutamente definidos no lo vamos a decir por la familia y porque hay mucho dolor en estos días”. La funcionaria afirmó que “lo primero que todos pensamos es que al estar herido un diputado nacional era un caso de carácter político”, pero “a partir de las primeras imágenes que pudimos ver y el video donde se veía que a Olivares pudiendo matarlo, no lo hicieron, comenzamos a buscar por una vía distinta”. No explicó por qué habló de mafias cuando ya había mostrado el video.

Además del video, los investigadores tuvieron en cuenta que “El Gitano” utilizó su auto (que luego guardó en su estacionamiento habitual), su arma y actuó en un lugar rodeado de cámaras, con lo que la posibilidad de un “crimen profesional” se descartó rápidamente.

