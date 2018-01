Zaffaroni sobre el Gobierno: “Quisiera que se fuera lo antes posible para que haga menos daño”

El exjuez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni afirmó este viernes que le gustaría que el Gobierno del presidente Mauricio Macri “se fuera lo antes posible”, para minimizar los “daños” en el país.

“Yo quisiera que se fueran lo antes posible, para que hagan menos daño, pero eso es un deseo personal”, resaltó Zaffaroni.

En una entrevista que brindó a radio Caput, el actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la continuidad del Gobierno más allá de 2019 dependerá “de la rapidez con que entre en crisis el programa económico”. “Lo decisivo va a ser la crisis del programa económico inviable. Por otra cosa, no se van a ir”, evaluó.

Zaffaroni, que dejó el máximo tribunal en 2014 por cumplir los 75 años, llamó a “resistir cada uno desde el ámbito que le corresponde”.

“A la resistencia no violenta me refiero. No deprimirse. Tiempo. Todo pasa. Esto también va a pasar, como pasamos la dictadura, el menemismo, a (Domingo) Cavallo. Esto también pasa. Quién crea que es eterno en el poder está loco. Eso no sucede. Esto va a pasar, porque el plan económico que tienen es inviable”, resaltó el exmagistrado de la Corte.

Y advirtió: “En un momento dado va a pasar lo mismo que pasó con la tablita de Martínez de Hoz; va a pasar lo mismo que en 2001. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando un aparato de poder de esta naturaleza se ve frente a una crisis de esa naturaleza, toma medidas locas en el último momento, y esas medidas locas son peligrosas. Nos costó la Guerra de Malvinas, el Estado de Sitio en 2001, los muertos en Plaza de Mayo. Hay que tener mucho cuidado, porque puede haber violencia y muertos, y los muertos siempre los ponemos nosotros lamentablemente”.

“Hay que tener cuidado con el colapso final, que va a ser económico. Esto no tiene salida. Que van a venir las inversiones y el derrame es una estupidez que sabemos que no sucede. Inversiones productivas no está viniendo ninguna, y no va a venir ninguna, y a nadie se le va a ocurrir hacerlo. Por más que hagan una flexibilización laboral, que espero que no les salga. Nunca nuestros trabajadores van a aceptar las condiciones de Corea del Sur o China. Los inversionistas no son tontos”, recalcó. (ámbito.com)

