WERETILNECK SE MOSTRÓ CON LAVAGNA Y AHORA ESPERAN A SCHIARETTI PARA ORDENAR EL ESPACIO

El rionegrino asegura que no apoyará a ningún candidato a presidente, pero mandó una señal. Expectativa por la elección cordobesa.

Aunque evita confirmarlo, Roberto Lavagna sigue mostrándose como candidato a presidente y este miércoles se mostró en Río Negro con el gobernador Alberto Weretilneck, en su primera foto de campaña por el interior del país.

Se trata de una foto sugestiva ya que Weretilneck hasta ahora ha evitado mostrar preferencias a nivel nacional y ha repetido que su espacio no apoyará a ningún candidato presidencial. Lo mismo dice su sucesora, Arabela Carreras. Sin embargo, sus coqueteos con Argentina Federal no son nuevos y son fuertes los rumores de un acuerdo que lo lleve como candidato a senador en octubre.

Aunque apueste al provincialismo, Weretilneck necesita un anclaje nacional si quiere lograr lo que hasta ahora no consiguió: presencia en el Congreso. La foto junto a Lavagna y Miguel Pichetto en el Invap confirma el acercamiento con ese espacio y no puede entenderse de otra forma que como un gesto de respaldo político, ya que la visita no fue de carácter institucional.

Más allá de los movimientos de Lavagna, en Argentina Federal por estas horas la mayor expectativa está centrada en lo que sucederá el domingo en Córdoba con el muy probable triunfo de Juan Schiaretti, un hecho que Pichetto consideró como un “punto nodal” del espacio.

Los movimientos del “Gringo” posteriores a su hipotética reelección marcan el pulso del espacio. Se espera que después del domingo el cordobés se erija como el coordinador y jefe de la estrategia electoral del peronismo. Por lo pronto, su postura no varió y lo más probable es que vuelva a pedir que haya internas para definir el candidato, como le dejó claro a Lavagna cuando lo visitó.

La encuesta de Synopsis conocida en las últimas horas alentó a los que piden primarias en el espacio. Si bien Lavagna aparece con 17 puntos de intención de voto en un escenario de primera vuelta, el espacio de Argentina Federal araña los 21 puntos en una PASO con Massa y Urtubey, que le aportarían un volumen interesante.

En el entorno de Lavagna hay dos miradas al respecto, además de la negativa rotunda del economista. Un sector está a favor de competir en una primaria, mientras otros creen que no tiene sentido jugar en la elección si el ex ministro no parte de un piso de 20 puntos, lo que está sucediendo.

En el medio del debate, apareció una idea que por ahora nadie se tomó muy en serio. La aportó el ex operador político y actual empresario José Luis Manzano, quien propuso que la candidatura del espacio se resuelva en una cumbre con cinco encuestas y un delegado por cada precandidato. (LPO)

