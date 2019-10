UN INTENDENTE DE CAMBIEMOS VA A LA JUSTICIA PARA QUE LE SAQUEN A MACRI DE LA BOLETA

El jefe comunal de Las Heras dice que «Macri ya se va» y que lo quieren pegar a la lista de un diputado «pedorro».

Un intendente de Cambiemos aseguró que irá a la Justicia el lunes para que despeguen su lista de la boleta de Mauricio Macri.

Se trata de José María Carambia, jefe comunal de Las Heras, la sede del mayor polo petrolero de Santa Cruz. Carambia proviene de un partido vecinal que se plegó em 2015 al frente Unión Para Vivir Mejor (UPVM), la expresión de Cambiemos en la provincia.

Carambia adelantó que el lunes pedirá a la Justicia Electoral que baje su candidatura intendente o «en su defecto que dejen cambiar por otro en mi espacio porque su apoderado Evaristo Ruiz, a quién calificó de «vendido», firmó un acuerdo para que su sublema llevara pegado en la boleta a Macri y a Omar Zeidán, el candidato a diputado nacional de Cambiemos en Santa Cruz.

El candidato de Cornejo denunció campaña sucia porque reparten volantes de él con Macri

«Yo en mi boleta no pienso llevar a Zeidan ni a Macri!!!!! A ningún presidente y diputado nacional porque somos un partido Vecinal! Y no pueden obligar a llevar candidaturas que no participamos. Es una elección», disparó Carambia en Facebook.

El intendente de Las Heras denunció la «ilegalidad manifiesta de la justicia electoral al no respetar la voluntad del lema» y dijo que la decisión «es funcional al poder de turno y sabiendo que ya Macri se va, la justicia electoral sigue funcional a los K».

En otro posteo se había referido a Zeidán como «el candidato pedorro». (LPO)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...