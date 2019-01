“Alberto me traicionó, me metió en una situación para nada agradable. Pero a pesar de eso lo perdoné. Si tuvo que matarse con mi arma, lo perdono, le perdono que me haya metido en este problema”, resaltó además Diego Lagomarsino.

Al cumplirse cuatro años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, su ex colaborador Diego Lagomarsino aseguró que lo “perdonó” por haberlo “traicionado” al utilizar su arma calibre 22 con diferentes fines a los pedidos.

“Alberto me traicionó, me metió en una situación para nada agradable. Pero a pesar de eso lo perdoné. Si tuvo que matarse con mi arma, lo perdono, le perdono que me haya metido en este problema”, resaltó Lagomarsino.

En declaraciones a AM 530, el técnico informático afirmó: “La traición es que me haya dicho que el arma era para cuidar a las hijas y finalmente la usó para eso”.

“Sigo pensando que se suicidó, Alberto tuvo muchos motivos para quitarse la vida, me da mucha pena por él”, expresó Lagomarsino, procesado por la Justicia como “partícipe necesario” de la muerte del ex titular de la UFI-AMIA.

En un nuevo aniversario del fallecimiento de Nisman, señaló que el 17 de enero de 2015 el fiscal le pidió un arma “para defender a sus hijas”. “Después si lo mataron o se suicidó es una cuestión que hay que analizar con datos científicos”, aseguró Lagomarsino.

“Hay muchos intereses políticos y ganas de que haya ocurrido tal o cual cosa. Hay gente que dice que se suicidó libremente, otros dicen que lo mataron. Pero para hablar hay que conocer la causa”, agregó. (infonews)

