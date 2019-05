SEGÚN MANAGEMENT & FIT, CRISTINA LE GANA POR NUEVE PUNTOS A MACRI EN UN BALLOTAGE

La ex presidenta creció fuerte en el último mes y roza los 49 puntos en una hipotética segunda vuelta. El escenario en CABA y PBA.

Una encuesta de Management & Fit parece confirmar los peores temores de la Casa Rosada: Cristina Kirchner creció fuerte en el último mes y aventaja a Mauricio Macri por nueve puntos en una hipotética segunda vuelta.

La diferencia coincide con la que le otorgaba a la ex presidenta un sondeo de Isonomía realizado en abril. Esos números, que por primera vez mostraron la chance real de un triunfo de Cristina, generaron un temblor económico (con una fuerte caída de los activos argentinos) y político (con fuertes pedidos dentro de la alianza Cambiemos para que se active el “Plan V”).

La semana pasada, el Gobierno festejó una nueva encuesta de Isonomía que redujo a cuatro puntos la diferencia, lo mismo que un reporte de la consultora Elypsis que hablaba de una “fuerte recuperación en la imagen de Macri” en las últimas tres semanas.

Sin embargo, el alivio duró poco y ahora M&F muestra un escenario aún más complejo. Según el trabajo, Cristina tiene una intención de voto del 48,8 por ciento en un mano a mano contra Macri, que alcanza el 39,9 por ciento (también perdería contra Lavagna). La ex presidenta crece casi cuatro puntos y medios en el último mes, mientras que el líder del PRO recupera un punto y medio tras una caída brusca en abril.

Otro dato impactante del sondeo es que la ex presidenta no enfrentaría el riesgo de los indecisos. Apenas un 6,4 por ciento dice que no sabe a quién votaría, bastante menos que los nueve puntos que le saca a Macri. Justamente, el nivel de indecisos de la encuesta de Isonomía de abril (casi 20 por ciento) había sido la luz de esperanza de los voceros del gobierno.

Según M&F, de cara a las PASO de agosto Cristina suma el 35,7 por ciento contra 27,1 por ciento de Macri. En el caso de que Cambiemos active el “Plan V”, los números no son mucho más alentadores: María Eugenia Vidal crece al 29 por ciento y la senadora retrocede un punto.

En Argentina Federal, Roberto Lavagna es el mejor perfilado (9,7%) seguido por Sergio Massa (8,5%) y Juan Manuel Urtubey (4%). Es decir que los candidatos sumados estarían a cinco puntos de disputarle un lugar en el ballotage a Macri, aunque medido por espacio AF no alcanza los 14 puntos.

Otro dato interesante del extenso informe es que la desaprobación de Macri en todo el país es del 67,6 por ciento, y menos uno de cada cuatro consultados lo aprueba. Se trata de un leve retroceso respecto a abril, cuando pegó un salto de seis puntos. El presidente mantiene el diferencial positivo en la Ciudad y sigue con muy buenos márgenes de aprobación en Córdoba y Santa Fe.

Finalmente, la encuesta a la que accedió a LPO midió la intención de voto en la Ciudad, provincia de Buenos Aires y Santa Fe, con números también sorpresivos.

En la capital, Horacio Rodríguez Larreta lidera con 32 puntos, mientras que Lousteau alcanza los 23 y los candidatos del kirchnerismo rondan los 20. En el caso de Santa Fe, M&F muestra liderando al peronista Omar Perotti con el 36% contra el 33% del socialista Antonio Bonfatti.

En la provincia de Buenos Aires, el sondeo le da un 33,4 por ciento a Vidal contra un 29 por ciento de Axel Kicillof. No se aclara si los candidatos bonaerenses fueron medidos junto a Macri y Cristina, donde todas las encuestas otorgan ventaja para el ex ministro de Economía por el arrastre. Además, la encuesta mide por separado a Sergio Berni, que roza los dos puntos aunque podría terminar dentro del dispositivo kirchnerista, y Sergio Massa que coquetea con la ex presidenta. Aunque eso es otra historia.

