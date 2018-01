Se manifiestan en la Avenida General Paz: Trabajadores del INTI rechazan los despidos

La semana pasada las autoridades del organismo de ciencia y técnica confirmaron 250 despidos pero aún no dieron a conocer la lista. Los trabajadores se concentraron en la puerta del Instituto y amenazan con cortar la General Paz. “Hay un vaciamiento brutal de la institución”, denunciaron los delegados en diálogo con la AM 750.

Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) continúan reclamando por los 250 despidos comunicados el jueves pasado en las áreas de ciencia y técnica del instituto. Concentrados en la puerta del organismo desde temprano, amenazan con cortar la avenida General Paz si no tienen una respuesta por parte de las autoridades.

“Todavía no tenemos la confirmación de quiénes son los 250 despedidos. Es una tomada de pelo, un verdugueo permanente a los trabajadores. No sobra nadie en el INTI”, sostuvo el delegado de ATE Daniel Luna, en declaraciones a la AM 750.

Según contó el trabajador, no hay “ningún canal de diálogo” entre las autoridades y los empleados, que rechazan los despidos. “Hay un vaciamiento brutal de la institución. Lo que se está haciendo es una reestructuración del INTI para eliminar todo tipo de control a la actividad privada”, remarcó Luna y advirtió que van a defender los puestos de trabajo “permaneciendo adentro” si es necesario. “Hay una decisión de quebrar la resistencia de los trabajadores”, finalizó el delegado.

El recorte en el INTI se enmarca dentro del ajuste llevado adelante por el gobierno nacional durante los últimos días en diferentes instituciones estatales como el SENASA, YCRT, Fanazul y el Hospital Posadas, entre otros. La tarea del prestigioso organismo estatal de ciencia y tecnología es acompañar e impulsar el crecimiento de las pymes argentinas y promover el desarrollo industrial mediante la innovación y la transferencia de tecnología.

