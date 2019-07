SCHIARETTI RECIBIÓ A ALBERTO FERNÁNDEZ EN CÓRDOBA

El gobernador cordobés se reunió con el precandidato presidencial del Frente de Todos, aunque manifestó que recibirá a todas las fórmulas que soliciten audiencia. «El que tiene que ganar los votos de los cordobeses soy yo», dijo el compañero de fórmula de Cristina.

El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió este miércoles con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en el Centro Cívico del Bicentenario, donde funciona el Ejecutivo provincial y manifestó: “El que tiene que ganar los votos de los cordobeses soy yo”.

El compañero de fórmula de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó a la provincia mediterránea, luego de pasar por Comodoro Py, donde esta mañana declaró ante el juez Claudio Bonadio en calidad de testigo en la causa que investiga el presunto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA.

“El gobernador puede creer que eso es lo mejor para Córdoba porque puede entender que el escenario nacional no es lo suficientemente claro y lo entiendo. El que tiene que ganar los votos de los cordobeses soy yo, no el gobernador. No le pido a ningún gobernador que haga lo que tengo que hacer yo. Espero que los que eligieron a Schiaretti, me elijan a mí”, dijo Fernández.

Previo al encuentro y para despejar cualquier suspicacia respecto a la reunión, Schiaretti destacó que piensa recibir a todas las fórmulas que le soliciten audiencia, porque «es lo que corresponde en un funcionamiento democrático». «Se puede pensar distinto, pero es importante que haya diálogo entre todos los que defendemos la democracia», agregó.

De hecho, el mandatario cordobés se reunió semanas atrás con el precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto.

Los spots de campaña de Hacemos por Córdoba, la fuerza provincial de Schiaretti, promocionan la lista corta con los precandidatos a diputados nacionales del espacio y luego añade la frase: «Elegí al Presidente que quieras».

Fernández detalló que durante el encuentro hablaron sobre “la necesidad de que el país tenga una relación institucional como merece Córdoba y de la necesidad de construir juntos”. Subrayó: “Es lindo reencontrarme con el Gringo, trabajamos juntos en el retorno de la democracia, con De la Sota. Tenemos una visión bastante parecida sobre lo que nos está pasando y tenemos una visión bastante parecida sobre lo que debemos hacer. Y para hacer eso Córdoba es central”.

“En el tiempo que se viene estamos obligados a hacer federal a la Argentina. Y en eso los gobernadores tienen un rol central, se lo dije recién al Gringo. No vamos a poder seguir con esta Argentina concentrada en Buenos Aires en desmedro de las provincias”, agregó Fernández durante una rueda de prensa que se realizó al término del encuentro con Schiaretti.

Además de encontrarse con el mandatario cordobés, Alberto Fernández se reunirá con los precandidatos a diputados nacionales por Córdoba de la lista del Frente de Todos que encabeza Eduardo Fernández. (ámbito.com)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...